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Курс юаня не изменился и составил 11,05 рубля
Курс юаня не изменился и составил 11,05 рубля - 22.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня не изменился и составил 11,05 рубля
Рубль по итогам торгов четверга не изменился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:09+0300
2025-05-22T19:09+0300
2025-05-22T19:09+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга не изменился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился и составил 11,05 рубля.
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рынок, торги, юань, мосбиржа, рубль, курсы валют
Экономика, Рынок, Торги, юань, Мосбиржа, рубль, курсы валют
Курс юаня не изменился и составил 11,05 рубля
Курс юаня на Мосбирже не изменился в четверг и составил 11,05 рубля