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Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа

Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа - 22.05.2025, ПРАЙМ

Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа

Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:22+0300

2025-05-22T15:22+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов, сообщает портал Axios. "Палата представителей проголосовала в четверг за принятие "большого красивого закона" президента Трампа после нескольких недель внутренних разногласий среди республиканцев, которые неоднократно ставили под угрозу судьбу этого законопроекта, поддержанного только членами Республиканской партии", - пишет Axios. Документ был одобрен минимальным большинством - 215 голосов за против 214 против. "Это важный шаг на пути к подписанию закона, хотя сенат, вероятно, внесет существенные изменения, которые могут вызвать недовольство консерваторов в нижней палате", - отмечает Axios. По данным портала, законопроект включает в себя продление налоговых послаблений 2017 года, сокращение бюджетных расходов на 1,5 триллиона долларов в ряде отраслей, введение требований о занятости для получателей Medicaid и отмену ряда налоговых льгот из принятого в 2022 году пакета по борьбе с инфляцией. Ранее полиция Капитолия США задержала 25 человек, протестовавших против предполагаемых сокращений государственной медпрограммы Medicaid в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

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финансы, сша, дональд трамп