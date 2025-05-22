https://1prime.ru/20250522/zakon-857828124.html
Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа
Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа - 22.05.2025, ПРАЙМ
Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа
Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:22+0300
2025-05-22T15:22+0300
2025-05-22T15:22+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/30/833923080_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_86864a5239eb6f76ba0746cc2b7dfd61.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов, сообщает портал Axios. "Палата представителей проголосовала в четверг за принятие "большого красивого закона" президента Трампа после нескольких недель внутренних разногласий среди республиканцев, которые неоднократно ставили под угрозу судьбу этого законопроекта, поддержанного только членами Республиканской партии", - пишет Axios. Документ был одобрен минимальным большинством - 215 голосов за против 214 против. "Это важный шаг на пути к подписанию закона, хотя сенат, вероятно, внесет существенные изменения, которые могут вызвать недовольство консерваторов в нижней палате", - отмечает Axios. По данным портала, законопроект включает в себя продление налоговых послаблений 2017 года, сокращение бюджетных расходов на 1,5 триллиона долларов в ряде отраслей, введение требований о занятости для получателей Medicaid и отмену ряда налоговых льгот из принятого в 2022 году пакета по борьбе с инфляцией. Ранее полиция Капитолия США задержала 25 человек, протестовавших против предполагаемых сокращений государственной медпрограммы Medicaid в ходе слушаний в комитете палаты представителей.
https://1prime.ru/20250522/smi-857827045.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/30/833923080_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_ba35f831f917e6f3a3833679a63c8c49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп
Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа
Axios: Палата представителей США приняла "большой красивый закон" Трампа
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов, сообщает портал Axios.
"Палата представителей проголосовала в четверг за принятие "большого красивого закона" президента Трампа после нескольких недель внутренних разногласий среди республиканцев, которые неоднократно ставили под угрозу судьбу этого законопроекта, поддержанного только членами Республиканской партии", - пишет Axios.
Документ был одобрен минимальным большинством - 215 голосов за против 214 против.
"Это важный шаг на пути к подписанию закона, хотя сенат, вероятно, внесет существенные изменения, которые могут вызвать недовольство консерваторов в нижней палате", - отмечает Axios.
По данным портала, законопроект включает в себя продление налоговых послаблений 2017 года, сокращение бюджетных расходов на 1,5 триллиона долларов в ряде отраслей, введение требований о занятости для получателей Medicaid и отмену ряда налоговых льгот из принятого в 2022 году пакета по борьбе с инфляцией.
Ранее полиция Капитолия США задержала 25 человек, протестовавших против предполагаемых сокращений государственной медпрограммы Medicaid в ходе слушаний в комитете палаты представителей.
"То, чего хочет Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева