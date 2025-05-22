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Президент ЮАР Рамафоса рассказал об "уроках мира" для Зеленского - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Президент ЮАР Рамафоса рассказал об "уроках мира" для Зеленского
Президент ЮАР Рамафоса рассказал об "уроках мира" для Зеленского - 22.05.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР Рамафоса рассказал об "уроках мира" для Зеленского
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому преподали урок мира в ЮАР. Об этом в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил глава страны Сирил Рамафоса. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:22+0300
2025-05-22T09:22+0300
политика
юар
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому преподали урок мира в ЮАР. Об этом в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил глава страны Сирил Рамафоса."Нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как создавать мир, добиваться его. Так что мы посвятили Зеленского в некоторые из уроков", — отметил он в разговоре с американским лидером.В ходе диалога президент США выразил удивление из-за поездки Зеленского в ЮАР.Встреча Зеленского с Рамафосой в конце апреля вызвала недовольство со стороны местных активистов, включая партию Umkonto ve Sizwe, возглавляемую бывшим президентом Джейкобом Зумой. Протестующие высказали свое противодействие принятию Зеленского на территории ЮАР, утверждая, что это противоречит нейтральной позиции страны в отношении конфликта на Украине.
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юар, украина, владимир зеленский
Политика, ЮАР, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:22 22.05.2025
 
Президент ЮАР Рамафоса рассказал об "уроках мира" для Зеленского

Рамафоса рассказал Трампу, что Зеленскому в ЮАР преподали урок мира

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому преподали урок мира в ЮАР. Об этом в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил глава страны Сирил Рамафоса.
"Нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как создавать мир, добиваться его. Так что мы посвятили Зеленского в некоторые из уроков", — отметил он в разговоре с американским лидером.
В ходе диалога президент США выразил удивление из-за поездки Зеленского в ЮАР.
Встреча Зеленского с Рамафосой в конце апреля вызвала недовольство со стороны местных активистов, включая партию Umkonto ve Sizwe, возглавляемую бывшим президентом Джейкобом Зумой. Протестующие высказали свое противодействие принятию Зеленского на территории ЮАР, утверждая, что это противоречит нейтральной позиции страны в отношении конфликта на Украине.
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