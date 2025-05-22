https://1prime.ru/20250522/zelenskiy-857818439.html

СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского

СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского - 22.05.2025, ПРАЙМ

СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского

Главу ЮАР Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале британского издания Telegraph. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:48+0300

2025-05-22T11:48+0300

2025-05-22T11:48+0300

политика

украина

юар

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Главу ЮАР Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале британского издания Telegraph."Гостя Трампа основательно и по-настоящему "отзеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — сказано в тексте публикации.В рамках встречи американский лидер показал Рамафосе материалы о насилии над белыми фермерами в ЮАР, на что Рамафоса заявил, что не видел эти документы. Трамп также заявил, что президента одновременно уважают и считают противоречивой фигурой.Ранее в феврале встреча главы киевского режима с президентом и вице-президентом США переросла в публичную перепалку.

https://1prime.ru/20250522/zelenskiy-857812044.html

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украина, юар, владимир зеленский