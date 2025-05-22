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СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского - 22.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского
СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского - 22.05.2025, ПРАЙМ
СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского
Главу ЮАР Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале британского издания Telegraph. | 22.05.2025, ПРАЙМ
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политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Главу ЮАР Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале британского издания Telegraph."Гостя Трампа основательно и по-настоящему "отзеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — сказано в тексте публикации.В рамках встречи американский лидер показал Рамафосе материалы о насилии над белыми фермерами в ЮАР, на что Рамафоса заявил, что не видел эти документы. Трамп также заявил, что президента одновременно уважают и считают противоречивой фигурой.Ранее в феврале встреча главы киевского режима с президентом и вице-президентом США переросла в публичную перепалку.
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украина
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украина, юар, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЮАР, Владимир Зеленский
11:48 22.05.2025
 
СМИ придумали новое слово из-за поведения Зеленского

Telegraph: главу ЮАР Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с Трампом

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Главу ЮАР Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале британского издания Telegraph.
"Гостя Трампа основательно и по-настоящему "отзеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — сказано в тексте публикации.
В рамках встречи американский лидер показал Рамафосе материалы о насилии над белыми фермерами в ЮАР, на что Рамафоса заявил, что не видел эти документы. Трамп также заявил, что президента одновременно уважают и считают противоречивой фигурой.
Ранее в феврале встреча главы киевского режима с президентом и вице-президентом США переросла в публичную перепалку.
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ПолитикаУКРАИНАЮАРВладимир Зеленский
 
 
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