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Золото дорожает в четверг утром
Золото дорожает в четверг утром - 22.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в четверг утром
Золото дорожает в четверг утром, инвесторы ожидают выхода статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:16+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Золото дорожает в четверг утром, инвесторы ожидают выхода статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 336,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,48% - до 33,807 доллара за унцию. В четверг инвесторы будут следить за показателями рынка труда США. Так, министерство труда страны опубликует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 230 тысяч. Данные по рынку труда принимаются во внимание Федеральной резервной системой США при определении курса ее денежно-кредитной политики. В частности, решения по учетной ставке регулятора могут оказывать влияние на динамику курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Золото дорожает в четверг утром
Золото дорожает в четверг утром, инвесторы ожидают выхода статистики по рынку труда в США
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Золото дорожает в четверг утром, инвесторы ожидают выхода статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 336,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,48% - до 33,807 доллара за унцию.
В четверг инвесторы будут следить за показателями рынка труда США. Так, министерство труда страны опубликует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики ожидают, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 230 тысяч.
Данные по рынку труда принимаются во внимание Федеральной резервной системой США при определении курса ее денежно-кредитной политики. В частности, решения по учетной ставке регулятора могут оказывать влияние на динамику курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд