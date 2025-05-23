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В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"

В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото" - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"

Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T09:45+0300

2025-05-23T09:45+0300

2025-05-23T09:45+0300

энергетика

финляндия

балтийское море

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. В четверг компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что первый энергоблок АЭС работает на пониженной мощности из-за возникшей неисправности на турбинном острове. По словам оператора, ситуация не повлияла на ядерную безопасность. "К вечеру (четверга - ред.) место неисправности удалось установить, но энергоблок был полностью остановлен для проведения более детального исследования и ремонта", - говорится в материале. Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В апреле останавливался второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбиной остановки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов - в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.

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финляндия, балтийское море