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В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото" - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"
Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:45+0300
2025-05-23T09:45+0300
2025-05-23T09:45+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. В четверг компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что первый энергоблок АЭС работает на пониженной мощности из-за возникшей неисправности на турбинном острове. По словам оператора, ситуация не повлияла на ядерную безопасность. "К вечеру (четверга - ред.) место неисправности удалось установить, но энергоблок был полностью остановлен для проведения более детального исследования и ремонта", - говорится в материале. Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В апреле останавливался второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбиной остановки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов - в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
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Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Балтийское море
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"
Yle: энергоблок №1 АЭС "Олкилуото" остановил работу из-за неисправности
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
В четверг компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что первый энергоблок АЭС работает на пониженной мощности из-за возникшей неисправности на турбинном острове. По словам оператора, ситуация не повлияла на ядерную безопасность.
"К вечеру (четверга - ред.) место неисправности удалось установить, но энергоблок был полностью остановлен для проведения более детального исследования и ремонта", - говорится в материале.
Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В апреле останавливался второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбиной остановки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов - в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
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