Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото" - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250523/aes-857850799.html
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото" - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"
Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:45+0300
2025-05-23T09:45+0300
энергетика
финляндия
балтийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. В четверг компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что первый энергоблок АЭС работает на пониженной мощности из-за возникшей неисправности на турбинном острове. По словам оператора, ситуация не повлияла на ядерную безопасность. "К вечеру (четверга - ред.) место неисправности удалось установить, но энергоблок был полностью остановлен для проведения более детального исследования и ремонта", - говорится в материале. Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В апреле останавливался второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбиной остановки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов - в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
https://1prime.ru/20250522/aes-857819995.html
финляндия
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, балтийское море
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Балтийское море
09:45 23.05.2025
 
В Финляндии остановили работу первого энергоблока АЭС "Олкилуото"

Yle: энергоблок №1 АЭС "Олкилуото" остановил работу из-за неисправности

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии полностью остановил работу из-за обнаруженной ранее неисправности, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
В четверг компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что первый энергоблок АЭС работает на пониженной мощности из-за возникшей неисправности на турбинном острове. По словам оператора, ситуация не повлияла на ядерную безопасность.
"К вечеру (четверга - ред.) место неисправности удалось установить, но энергоблок был полностью остановлен для проведения более детального исследования и ремонта", - говорится в материале.
Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В апреле останавливался второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбиной остановки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов - в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране
Вчера, 12:03
 
ЭнергетикаФИНЛЯНДИЯБалтийское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала