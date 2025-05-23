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Активы лизинговых компаний в России в 2024 году выросли на 20%
Активы лизинговых компаний в России в 2024 году выросли на 20% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Активы лизинговых компаний в России в 2024 году выросли на 20%
Активы лизинговых компаний в России по итогам прошлого года выросли на 20% в годовом выражении и составили 8,5 триллиона рублей, говорится в исследовании... | 23.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Активы лизинговых компаний в России по итогам прошлого года выросли на 20% в годовом выражении и составили 8,5 триллиона рублей, говорится в исследовании "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По оценкам "Эксперт РА", совокупные активы лизинговых компаний по итогам 2024 года составили 8,5 триллиона рублей, показав рост на 20% к прошлому году. Остаток чистых инвестиции в лизинг (ЧИЛ) и активов, переданных в операционную аренду, увеличился за прошлый год на 25% до 6 триллионов рублей, при этом на долю активов в операционной аренде пришлось около 3%. В то же время доля ЧИЛ и активов в операционной аренде в общей величине активов за год практически не изменилась и составила 70%", — отметили эксперты. Согласно исследованию, прошлый год характеризовался ростом процентных ставок, удорожанием предметов лизинга и общей неопределенностью в экономике. Как следствие, в течение 2024 года на лизинговом рынке наблюдается ухудшение платежеспособности клиентов и снижение качества лизингового портфеля компаний. Чистые инвестиции в лизинг представляет собой сумму арендных платежей к получению по договорам финансовой аренды, дисконтированные с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды.
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бизнес, финансы, россия
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ
Активы лизинговых компаний в России в 2024 году выросли на 20%
"Эксперт РА": активы лизинговых компаний в России в 2024 году выросли на 20%
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Активы лизинговых компаний в России по итогам прошлого года выросли на 20% в годовом выражении и составили 8,5 триллиона рублей, говорится в исследовании "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По оценкам "Эксперт РА", совокупные активы лизинговых компаний по итогам 2024 года составили 8,5 триллиона рублей, показав рост на 20% к прошлому году. Остаток чистых инвестиции в лизинг (ЧИЛ) и активов, переданных в операционную аренду, увеличился за прошлый год на 25% до 6 триллионов рублей, при этом на долю активов в операционной аренде пришлось около 3%. В то же время доля ЧИЛ и активов в операционной аренде в общей величине активов за год практически не изменилась и составила 70%", — отметили эксперты.
Согласно исследованию, прошлый год характеризовался ростом процентных ставок, удорожанием предметов лизинга и общей неопределенностью в экономике. Как следствие, в течение 2024 года на лизинговом рынке наблюдается ухудшение платежеспособности клиентов и снижение качества лизингового портфеля компаний.
Чистые инвестиции в лизинг представляет собой сумму арендных платежей к получению по договорам финансовой аренды, дисконтированные с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды.
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