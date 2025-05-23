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В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью - 23.05.2025, ПРАЙМ
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В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью
В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью
В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, 35-летняя женщина получила ожоги, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T07:55+0300
2025-05-23T07:55+0300
энергетика
промышленность
экономика
ангарск
иркутская область
рф
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ИРКУТСК, 23 мая - ПРАЙМ. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, 35-летняя женщина получила ожоги, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В Ангарске на территории ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия работают следователи-криминалисты отдела криминалистики СУСК России по Иркутской области.
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промышленность, ангарск, иркутская область, рф
Энергетика, Промышленность, Экономика, Ангарск, Иркутская область, РФ
07:55 23.05.2025
 
В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью

В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, пострадала женщина

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ИРКУТСК, 23 мая - ПРАЙМ. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, 35-летняя женщина получила ожоги, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"В Ангарске на территории ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты отдела криминалистики СУСК России по Иркутской области.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьАнгарскИркутская областьРФ
 
 
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