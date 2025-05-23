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В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью

В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Ангарске на ТЭЦ произошел разрыв резервуара с угольной пылью

В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, 35-летняя женщина получила ожоги, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T07:55+0300

2025-05-23T07:55+0300

2025-05-23T07:55+0300

энергетика

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ИРКУТСК, 23 мая - ПРАЙМ. В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью, 35-летняя женщина получила ожоги, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В Ангарске на территории ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия работают следователи-криминалисты отдела криминалистики СУСК России по Иркутской области.

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промышленность, ангарск, иркутская область, рф