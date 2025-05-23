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Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/atr-857846271.html
Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии
Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии - 23.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются преимущественно в плюсе после выхода статистики по инфляции в Японии,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:16+0300
2025-05-23T08:16+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются преимущественно в плюсе после выхода статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 382,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 2 001,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,62%, до 23 690 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,12%, до 2 590,62 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,14%, до 8 360 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 37 125 пунктов. Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Японии статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Так, потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), превысив ожидания аналитиков. "Рост цен был особенно заметен на такие категории, как продукты питания - товары первой необходимости, которые тесно связаны с бюджетами домашних хозяйств", - комментирует показатели агентству Блумберг экономист Daiwa Institute of Research Канако Накамура (Kanako Nakamura).
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рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:16 23.05.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии

Биржи АТР торгуются преимущественно в плюсе после выхода статистики по инфляции в Японии

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются преимущественно в плюсе после выхода статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 382,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 2 001,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,62%, до 23 690 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,12%, до 2 590,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,14%, до 8 360 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 37 125 пунктов.
Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Японии статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Так, потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее.
При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), превысив ожидания аналитиков.
"Рост цен был особенно заметен на такие категории, как продукты питания - товары первой необходимости, которые тесно связаны с бюджетами домашних хозяйств", - комментирует показатели агентству Блумберг экономист Daiwa Institute of Research Канако Накамура (Kanako Nakamura).
Биржи
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
Вчера, 12:51
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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