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Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/atr-857857155.html
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 23.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики после публикации макростатистики, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:22+0300
2025-05-23T12:22+0300
экономика
рынок
индексы
торги
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики после публикации макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94% - до 3 348,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,89%, до 1 973,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,24%, до 23 601,26 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,06% - до 2 592,09 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – вырос на 0,15%, до 8 360,9 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,47%, до 37 160,47 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику региона, опубликованную ранее в пятницу. Так, потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, увеличились в годовом выражении на 3,5% при прогнозе роста на 3,4%. Цены производителей (PPI) Южной Кореи в апреле в годовом выражении выросли на 0,9% при прогнозе роста на 1,1%, в месячном выражении наблюдалось снижение на 0,1%, тогда как ожидался, напротив, рост на те же 0,1%.
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рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
12:22 23.05.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне макростатистики региона

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики после публикации макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94% - до 3 348,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,89%, до 1 973,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,24%, до 23 601,26 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,06% - до 2 592,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,15%, до 8 360,9 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,47%, до 37 160,47 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику региона, опубликованную ранее в пятницу. Так, потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, увеличились в годовом выражении на 3,5% при прогнозе роста на 3,4%.
Цены производителей (PPI) Южной Кореи в апреле в годовом выражении выросли на 0,9% при прогнозе роста на 1,1%, в месячном выражении наблюдалось снижение на 0,1%, тогда как ожидался, напротив, рост на те же 0,1%.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Фондовые индексы АТР торгуются в основном в плюсе на статистике из Японии
08:16
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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