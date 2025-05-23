https://1prime.ru/20250523/atr-857857155.html

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 23.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики после публикации макростатистики, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:22+0300

2025-05-23T12:22+0300

2025-05-23T12:22+0300

экономика

рынок

индексы

торги

азиатско-тихоокеанский регион

япония

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики после публикации макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94% - до 3 348,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,89%, до 1 973,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,24%, до 23 601,26 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,06% - до 2 592,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,15%, до 8 360,9 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,47%, до 37 160,47 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику региона, опубликованную ранее в пятницу. Так, потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, увеличились в годовом выражении на 3,5% при прогнозе роста на 3,4%. Цены производителей (PPI) Южной Кореи в апреле в годовом выражении выросли на 0,9% при прогнозе роста на 1,1%, в месячном выражении наблюдалось снижение на 0,1%, тогда как ожидался, напротив, рост на те же 0,1%.

https://1prime.ru/20250523/atr-857846271.html

азиатско-тихоокеанский регион

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi