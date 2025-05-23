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"Сплошной убыток". На Западе подвели итоги многолетних трудов

"Сплошной убыток". На Западе подвели итоги многолетних трудов - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Сплошной убыток". На Западе подвели итоги многолетних трудов

Мировые автопроизводители столкнулись с серьезными проблемами, говорится в материале издания РИА Новости. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:34+0300

2025-05-23T08:34+0300

2025-05-23T08:34+0300

экономика

запад

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые автопроизводители столкнулись с серьезными проблемами, говорится в материале издания РИА Новости.Согласно агентству, автопроизводители сталкиваются с серьезными проблемами из-за американских пошлин, конкуренции с Китаем и сложных рыночных условий. Так, Nissan планирует закрыть заводы и сократить персонал, чтобы сохранить экономическую устойчивость. В то же время, немецкие автоконцерны теряют позиции на мировом рынке, уступая Китаю, и сталкиваются с сокращением производства и рабочих мест.В издании заметили, что компания Nissan вводит жесткие меры, направленные на повышение эффективности и создание устойчивого бизнеса с возможными экономическими выгодами. В планах компании снизить объем производства автомобилей на 40%, но при благоприятных условиях можно увеличить производство."В первую очередь сокращения коснутся регионов с неблагоприятной конкурентной средой и недостаточно развитым рынком — Африка, Латинская Америка, Индия", — отметил в беседе с изданием независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.В Европе же в ответ на ухудшение ситуации в производстве автомобилей, Европейская Комиссия предложила ряд мер, включая поддержку производства электромобилей и стимулирование внутреннего спроса.

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