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ЦБ подал заявление о банкротстве Промтрансбанка - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/bankrotstvo-857873895.html
ЦБ подал заявление о банкротстве Промтрансбанка
ЦБ подал заявление о банкротстве Промтрансбанка - 23.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ подал заявление о банкротстве Промтрансбанка
Арбитражный суд Республики Башкортостан назначил на 9 июля рассмотрение заявления Банка России о банкротстве Промтрансбанка, у которого в апреле была отозвана... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:36+0300
2025-05-23T17:36+0300
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан назначил на 9 июля рассмотрение заявления Банка России о банкротстве Промтрансбанка, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им должно быть выплачено более 5,6 миллиарда рублей.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
17:36 23.05.2025
 
ЦБ подал заявление о банкротстве Промтрансбанка

Суд рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве Промтрансбанка 9 июля

Судный день
Судный день
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан назначил на 9 июля рассмотрение заявления Банка России о банкротстве Промтрансбанка, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа.
По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ.
Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им должно быть выплачено более 5,6 миллиарда рублей.
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