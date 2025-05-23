https://1prime.ru/20250523/belgiya-857878776.html

СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei

СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei

Сотрудники службы безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов Европейского парламента с лоббистами китайской технологической компании Huawei, пишет... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T20:51+0300

2025-05-23T20:51+0300

2025-05-23T20:51+0300

экономика

бельгия

huawei

politico

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed211a54bf48b74f7eb34b961efa77eb.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сотрудники службы безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов Европейского парламента с лоббистами китайской технологической компании Huawei, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Агенты безопасности Бельгии прослушивали бизнес-ложу на футбольном стадионе ОСК "Андерлехт", которая использовалась китайским технологическим гигантом Huawei для того, чтобы втереться в доверие членов Европейского парламента", - утверждается в материале издания. Кроме того, по данным издания, представители службы безопасности прослушивали и другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его автомобиле. Операции по слежке, по данным собеседников издания, стали частью широкомасштабного расследования обвинений в коррупции и поспособствовали решению бельгийского прокурора о том, чтобы ряд евродепутатов лишили иммунитета с целью проведения расследования в их отношении. Как писало накануне издание South China Morning Post, в Huawei заявили, что "придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и другим правонарушениям и обязуются всегда соблюдать все действующие законы и правила". Politico в апреле со ссылкой на представителя компании сообщало, что Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом в Европарламенте. В марте издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии. По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.

https://1prime.ru/20250424/politico-856985402.html

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, huawei, politico, мировая экономика