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СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei
СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei
Сотрудники службы безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов Европейского парламента с лоббистами китайской технологической компании Huawei, пишет... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:51+0300
2025-05-23T20:51+0300
2025-05-23T20:51+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сотрудники службы безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов Европейского парламента с лоббистами китайской технологической компании Huawei, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Агенты безопасности Бельгии прослушивали бизнес-ложу на футбольном стадионе ОСК "Андерлехт", которая использовалась китайским технологическим гигантом Huawei для того, чтобы втереться в доверие членов Европейского парламента", - утверждается в материале издания. Кроме того, по данным издания, представители службы безопасности прослушивали и другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его автомобиле. Операции по слежке, по данным собеседников издания, стали частью широкомасштабного расследования обвинений в коррупции и поспособствовали решению бельгийского прокурора о том, чтобы ряд евродепутатов лишили иммунитета с целью проведения расследования в их отношении. Как писало накануне издание South China Morning Post, в Huawei заявили, что "придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и другим правонарушениям и обязуются всегда соблюдать все действующие законы и правила". Politico в апреле со ссылкой на представителя компании сообщало, что Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом в Европарламенте. В марте издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии. По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.
https://1prime.ru/20250424/politico-856985402.html
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бельгия, huawei, politico, мировая экономика
Экономика, БЕЛЬГИЯ, Huawei, Politico, Мировая экономика
СМИ: спецслужбы Бельгии слушали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei
Politico: агенты безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов ЕП с лоббистами Huawei
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сотрудники службы безопасности Бельгии прослушивали разговоры членов Европейского парламента с лоббистами китайской технологической компании Huawei, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Агенты безопасности Бельгии прослушивали бизнес-ложу на футбольном стадионе ОСК "Андерлехт", которая использовалась китайским технологическим гигантом Huawei для того, чтобы втереться в доверие членов Европейского парламента", - утверждается в материале издания.
Кроме того, по данным издания, представители службы безопасности прослушивали и другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его автомобиле.
ЕК не будет контактировать с лицами, представляющими интересы Huawei
Операции по слежке, по данным собеседников издания, стали частью широкомасштабного расследования обвинений в коррупции и поспособствовали решению бельгийского прокурора о том, чтобы ряд евродепутатов лишили иммунитета с целью проведения расследования в их отношении.
Как писало накануне издание South China Morning Post, в Huawei заявили, что "придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и другим правонарушениям и обязуются всегда соблюдать все действующие законы и правила". Politico в апреле со ссылкой на представителя компании сообщало, что Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом в Европарламенте.
В марте издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии.
По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.