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Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО

Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО - 23.05.2025, ПРАЙМ

Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО

Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:26+0300

2025-05-23T15:26+0300

2025-05-23T15:26+0300

технологии

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МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев. Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. "Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне", - сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства. Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности. В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.

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технологии, россия, белоруссия, минск, мвд