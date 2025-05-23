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Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО
Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО - 23.05.2025, ПРАЙМ
Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО
Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:26+0300
2025-05-23T15:26+0300
технологии
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МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев. Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. "Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне", - сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства. Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности. В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.
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технологии, россия, белоруссия, минск, мвд
Технологии, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МВД
15:26 23.05.2025
 
Белоруссия предложила России обмениваться данными о вредоносном ПО

Белоруссия предложила России наладить обмен данными о вредоносном программном обеспечении

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев.
Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.
"Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне", - сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности.
В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.
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