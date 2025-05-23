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МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС

МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ

МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС

Введением новых заградительных пошлин на белорусские сельхозпродукцию и удобрения Евросоюз накажет исключительно собственных производителей и потребителей,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:09+0300

2025-05-23T12:09+0300

2025-05-23T12:21+0300

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МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Введением новых заградительных пошлин на белорусские сельхозпродукцию и удобрения Евросоюз накажет исключительно собственных производителей и потребителей, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары."Для таких случаев народная мудрость припасла немало метких определений – от "подрубить сук, на котором сидишь" до "назло маме уши отморозить". А если серьезно, конечно, можно только в очередной раз посочувствовать простым гражданам стран-членов Евросоюза, которых лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения – в первую очередь, сельхозпродукции и азотным удобрениям", - сказал пресс-секретарь.Он обратил внимание, что "неслучайно европейские фермеры и их организации четко и однозначно осудили бездумные планы еврочиновников". "Ведь все, к чему они могут привести – это очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни… Подобными решениями Евросоюз наказывает исключительно собственных производителей и потребителей, подливая масла в огонь социального недовольства вместо борьбы с надвигающейся экономической рецессией и инфляцией на фоне резкого увеличения расходов на военно-промышленный комплекс", - сказал официальный представитель белорусского МИД.Он привел пример, что, например, "повышение пошлин на белорусский казеин – а это каждая пятая тонна европейского импорта – взвинтит цены на комбикорма". "Удорожание льна, который сегодня покрывает половину потребностей ЕС, обрушится на текстильную отрасль, вынуждая закупать сырье вдвое дороже", - отметил Варанков. По его словам, "ограничения на удобрения, где Беларусь – четвертый ключевой поставщик, ударят по фермерам". "Себестоимость их продукции подскочит, и переплачивать за хлеб и молоко придется обычным семьям", - констатировал пресс-секретарь.Решение Европарламента должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

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сельское хозяйство, мировая экономика, минск, белоруссия, ес, мид