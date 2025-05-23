https://1prime.ru/20250523/biometriya-857858791.html

Первый сервис заселения в гостиницы по биометрии запустили в России

Первый сервис заселения в гостиницы по биометрии запустили в России - 23.05.2025, ПРАЙМ

Первый сервис заселения в гостиницы по биометрии запустили в России

Пилотный проект сервиса заселения в гостиницы по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, при его использовании длительность процедуры регистрации... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:48+0300

2025-05-23T12:48+0300

2025-05-23T12:48+0300

бизнес

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пилотный проект сервиса заселения в гостиницы по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, при его использовании длительность процедуры регистрации сократится в среднем с 5 минут до 20 секунд, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Российские граждане получили возможность заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы. Пилотный проект сервиса моментальной регистрации "Мигом" (часть экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями - ред.) впервые реализован в Москве. ... За счет применения биометрии длительность процедуры регистрации в гостинице сократится с 5 минут до 20 секунд в среднем", - рассказали в аппарате. Для заселения гостю достаточно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации. После этого все необходимые данные автоматически поступят сотруднику отеля. Человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять бланки вручную. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе в отделении банка. При заселении биометрия пользователя не передается сторонним организациям, в том числе гостинице. "Биометрия – один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования - это добровольность. Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с "первого взгляда" в терминал или предъявить бумажный документ", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата. В аппарате напомнили, что каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидают периметра системы. Пилотный проект запущен в отеле Cosmos на "Павелецкой", передает корреспондент РИА Новости. Он лично проверил работоспособность системы.

https://1prime.ru/20250423/zagranpasport-856960819.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дмитрий григоренко