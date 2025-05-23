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На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты
На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты - 23.05.2025, ПРАЙМ
На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты
На российском финансовом рынке растет интерес к к CFD-инструментам — с начала марта совокупный объем торгов по контрактам на разницу цен достиг 7 миллиардов... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:00+0300
2025-05-23T08:00+0300
2025-05-23T08:00+0300
сбербанк
газпром
роснефть
nasdaq composite
мосбиржа
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. На российском финансовом рынке растет интерес к к CFD-инструментам — с начала марта совокупный объем торгов по контрактам на разницу цен достиг 7 миллиардов долларов, посчитали в "Альфа-Форекс". Это составляет приблизительно 11% от всего торгового оборота форекс-дилера с начала текущего года.Наиболее востребованы CFD на акции крупнейших российских и американских компаний: трейдеры получили возможность покупать и продавать активы, включая американские фондовые индексы и ценные бумаги ведущих российских и американских голубых фишек.При этом с мая наблюдается ускоренный рост спроса на CFD на российские акции. Среди самых популярных бумаг — Сбербанк, "Газпром", "Роснефть" и "Норникель"."С начала весны мы фиксируем стабильный переток клиентов от офшорных нелицензированных брокеров и других недобросовестных участников рынка в российскую юрисдикцию. В планах второго полугодия - добавить CFD на крупнейшие мировые фонды ETF, которые специализируются на криптовалюте и криптобиржи, акции которых торгуются на NASDAQ, например, Coinbase", – заявил управляющий директор "Альфа-Форекс". Кирилл Дронов.По данным компании, общее количество сделок по CFD за этот период превысило 701 тысячу, а клиентская база увеличилась на почти на 30% (на 3 438 новых трейдеров).
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сбербанк, газпром, роснефть, nasdaq composite, мосбиржа
Сбербанк, Газпром, Роснефть, Nasdaq Composite, Мосбиржа
На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты
Российские трейдеры массово возвращаются из офшоров в российскую юрисдикцию
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. На российском финансовом рынке растет интерес к к CFD-инструментам — с начала марта совокупный объем торгов по контрактам на разницу цен достиг 7 миллиардов долларов, посчитали в "Альфа-Форекс". Это составляет приблизительно 11% от всего торгового оборота форекс-дилера с начала текущего года.
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9%
Наиболее востребованы CFD на акции крупнейших российских и американских компаний: трейдеры получили возможность покупать и продавать активы, включая американские фондовые индексы и ценные бумаги ведущих российских и американских голубых фишек.
При этом с мая наблюдается ускоренный рост спроса на CFD на российские акции. Среди самых популярных бумаг — Сбербанк, "Газпром", "Роснефть" и "Норникель".
"С начала весны мы фиксируем стабильный переток клиентов от офшорных нелицензированных брокеров и других недобросовестных участников рынка в российскую юрисдикцию. В планах второго полугодия - добавить CFD на крупнейшие мировые фонды ETF, которые специализируются на криптовалюте и криптобиржи, акции которых торгуются на NASDAQ, например, Coinbase", – заявил управляющий директор "Альфа-Форекс". Кирилл Дронов.
По данным компании, общее количество сделок по CFD за этот период превысило 701 тысячу, а клиентская база увеличилась на почти на 30% (на 3 438 новых трейдеров).