https://1prime.ru/20250523/birzha-857825032.html

На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты

На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты - 23.05.2025, ПРАЙМ

На российском финансовом рынке набирают популярность CFD-инструменты

На российском финансовом рынке растет интерес к к CFD-инструментам — с начала марта совокупный объем торгов по контрактам на разницу цен достиг 7 миллиардов... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:00+0300

2025-05-23T08:00+0300

2025-05-23T08:00+0300

сбербанк

газпром

роснефть

nasdaq composite

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. На российском финансовом рынке растет интерес к к CFD-инструментам — с начала марта совокупный объем торгов по контрактам на разницу цен достиг 7 миллиардов долларов, посчитали в "Альфа-Форекс". Это составляет приблизительно 11% от всего торгового оборота форекс-дилера с начала текущего года.Наиболее востребованы CFD на акции крупнейших российских и американских компаний: трейдеры получили возможность покупать и продавать активы, включая американские фондовые индексы и ценные бумаги ведущих российских и американских голубых фишек.При этом с мая наблюдается ускоренный рост спроса на CFD на российские акции. Среди самых популярных бумаг — Сбербанк, "Газпром", "Роснефть" и "Норникель"."С начала весны мы фиксируем стабильный переток клиентов от офшорных нелицензированных брокеров и других недобросовестных участников рынка в российскую юрисдикцию. В планах второго полугодия - добавить CFD на крупнейшие мировые фонды ETF, которые специализируются на криптовалюте и криптобиржи, акции которых торгуются на NASDAQ, например, Coinbase", – заявил управляющий директор "Альфа-Форекс". Кирилл Дронов.По данным компании, общее количество сделок по CFD за этот период превысило 701 тысячу, а клиентская база увеличилась на почти на 30% (на 3 438 новых трейдеров).

https://1prime.ru/20250521/msfo--857778347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, газпром, роснефть, nasdaq composite, мосбиржа