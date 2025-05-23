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Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах" - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах" - 23.05.2025, ПРАЙМ
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:54+0300
2025-05-23T14:54+0300
экономика
общество
финансы
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Теперь на "Госуслугах" можно оформить самозапрет на выдачу кредита, 11 миллионов человек уже воспользовались им", - сказал он на международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days. Депутат отметил, что, на его взгляд, такой самозапрет оформили те граждане, кто уже столкнулся с таким мошенничеством. "Много это или мало? Спорный вопрос, на мой взгляд, недостаточно", - заключил он.
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общество , финансы
Экономика, Общество , Финансы
14:54 23.05.2025
 
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"

Боярский: около 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Теперь на "Госуслугах" можно оформить самозапрет на выдачу кредита, 11 миллионов человек уже воспользовались им", - сказал он на международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.
Депутат отметил, что, на его взгляд, такой самозапрет оформили те граждане, кто уже столкнулся с таким мошенничеством.
"Много это или мало? Спорный вопрос, на мой взгляд, недостаточно", - заключил он.
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С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян
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ЭкономикаОбществоФинансы
 
 
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