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Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах" - 23.05.2025, ПРАЙМ
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:54+0300
2025-05-23T14:54+0300
2025-05-23T14:54+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Теперь на "Госуслугах" можно оформить самозапрет на выдачу кредита, 11 миллионов человек уже воспользовались им", - сказал он на международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days. Депутат отметил, что, на его взгляд, такой самозапрет оформили те граждане, кто уже столкнулся с таким мошенничеством. "Много это или мало? Спорный вопрос, на мой взгляд, недостаточно", - заключил он.
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общество , финансы
Экономика, Общество , Финансы
Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
Боярский: около 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Теперь на "Госуслугах" можно оформить самозапрет на выдачу кредита, 11 миллионов человек уже воспользовались им", - сказал он на международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.
Депутат отметил, что, на его взгляд, такой самозапрет оформили те граждане, кто уже столкнулся с таким мошенничеством.
"Много это или мало? Спорный вопрос, на мой взгляд, недостаточно", - заключил он.
С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян