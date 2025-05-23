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Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"

Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах" - 23.05.2025, ПРАЙМ

Около 11 миллионов россиян оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах"

Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:54+0300

2025-05-23T14:54+0300

2025-05-23T14:54+0300

экономика

общество

финансы

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Порядка 11 миллионов человек оформили самозапрет на кредит на "Госуслугах", рассказал в пятницу глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Теперь на "Госуслугах" можно оформить самозапрет на выдачу кредита, 11 миллионов человек уже воспользовались им", - сказал он на международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days. Депутат отметил, что, на его взгляд, такой самозапрет оформили те граждане, кто уже столкнулся с таким мошенничеством. "Много это или мало? Спорный вопрос, на мой взгляд, недостаточно", - заключил он.

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общество , финансы