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Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА
Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА - 23.05.2025, ПРАЙМ
Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА
Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T06:43+0300
2025-05-23T06:43+0300
общество
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее. Таким образом он нарушил правила установленного в регионе режима повышенный готовности в части запрета размещения в сети информации о расположении важных объектов, применении или использовании беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения. Протокол был составлен по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей). В середине апреля суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей, говорится в материалах. О составлении протокола на 20-летнего молодого человека стало известно в январе, так как на эту процедуру была приглашена местная пресса. Он рассказал журналистам, что не хотел навредить, заявил о раскаянии, а также, после разъяснений о правилах, предупредил сограждан, что снимать работу ПВО и публиковать такие ролики не стоит. При этом, как узнало РИА Новости, изучив судебную практику, составление таких протоколов не носит массовый характер, речь идет о единичных случаях, когда граждан привлекают к ответственности за публикацию роликов, демонстрирующих работу оборонительных систем.
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40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
06:43 23.05.2025
 
Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА

Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с налетом украинских БПЛА

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее.
Таким образом он нарушил правила установленного в регионе режима повышенный готовности в части запрета размещения в сети информации о расположении важных объектов, применении или использовании беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения.
Протокол был составлен по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей). В середине апреля суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей, говорится в материалах.
О составлении протокола на 20-летнего молодого человека стало известно в январе, так как на эту процедуру была приглашена местная пресса. Он рассказал журналистам, что не хотел навредить, заявил о раскаянии, а также, после разъяснений о правилах, предупредил сограждан, что снимать работу ПВО и публиковать такие ролики не стоит.
При этом, как узнало РИА Новости, изучив судебную практику, составление таких протоколов не носит массовый характер, речь идет о единичных случаях, когда граждан привлекают к ответственности за публикацию роликов, демонстрирующих работу оборонительных систем.
 
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