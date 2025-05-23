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Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА

Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА - 23.05.2025, ПРАЙМ

Жителя Тульской области оштрафовали за видео с налетом БПЛА

Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T06:43+0300

2025-05-23T06:43+0300

2025-05-23T06:43+0300

общество

россия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее. Таким образом он нарушил правила установленного в регионе режима повышенный готовности в части запрета размещения в сети информации о расположении важных объектов, применении или использовании беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения. Протокол был составлен по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей). В середине апреля суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей, говорится в материалах. О составлении протокола на 20-летнего молодого человека стало известно в январе, так как на эту процедуру была приглашена местная пресса. Он рассказал журналистам, что не хотел навредить, заявил о раскаянии, а также, после разъяснений о правилах, предупредил сограждан, что снимать работу ПВО и публиковать такие ролики не стоит. При этом, как узнало РИА Новости, изучив судебную практику, составление таких протоколов не носит массовый характер, речь идет о единичных случаях, когда граждан привлекают к ответственности за публикацию роликов, демонстрирующих работу оборонительных систем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия