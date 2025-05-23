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Бразилия стала главным покупателем российских удобрений - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бразилия стала главным покупателем российских удобрений
Бразилия стала главным покупателем российских удобрений - 23.05.2025, ПРАЙМ
Бразилия стала главным покупателем российских удобрений
Главным покупателем российских удобрений в прошлом году была Бразилия, при этом в десятку вошла лишь одна страна ЕС - Польша, следует из расчетов РИА Новости по | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T06:15+0300
2025-05-23T06:15+0300
экономика
польша
бразилия
москва
ес
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Главным покупателем российских удобрений в прошлом году была Бразилия, при этом в десятку вошла лишь одна страна ЕС - Польша, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Ранее в пятницу агентство писало, что, по опубликованным на текущий момент данным, удобрения из России в прошлом году импортировали как минимум 66 стран на 13,4 миллиарда долларов. За год стоимость их импорта уменьшилась на 3% из-за снижения цен на сырье для производства удобрений. Крупнейшим покупателем российских удобрений в прошлом году осталась Бразилия с импортом на 4,2 миллиарда долларов. Индия сохранила за собой второе место с 1,6 миллиарда долларов. А вот на третье место поднялся Китай, купивший за весь прошлый год этой продукции на 1,3 миллиарда долларов. США опустились в прошлом году на четвертое место с закупками на 1,3 миллиарда долларов. Пятерку лидеров по-прежнему замыкала Мексика с 583 миллионами долларов. Единственной страной Евросоюза, которая в прошлом году вошла в десятку основных покупателей российских удобрений, стала Польша, которая приобрела этой продукции на 466 миллионов долларов. При этом еще в позапрошлом году в десятку входила еще Германия. Теперь же во второй десятке Польше компанию составляют Индонезия (451,5 миллиона долларов), Малайзия (307 миллионов), Таиланд (289 миллионов) и Южная Африка (283,5 миллиона). В целом на ЕС в прошлом году пришлось в российском экспорте около 11,1%, на другие недружественные юрисдикции - еще 10,6%. В дружественные же страны Россия поставляла 78,3% всех удобрений. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
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польша, бразилия, москва, ес
Экономика, ПОЛЬША, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, ЕС
06:15 23.05.2025
 
Бразилия стала главным покупателем российских удобрений

Бразилия стала главным покупателем российских удобрений в прошлом году

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Главным покупателем российских удобрений в прошлом году была Бразилия, при этом в десятку вошла лишь одна страна ЕС - Польша, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Ранее в пятницу агентство писало, что, по опубликованным на текущий момент данным, удобрения из России в прошлом году импортировали как минимум 66 стран на 13,4 миллиарда долларов. За год стоимость их импорта уменьшилась на 3% из-за снижения цен на сырье для производства удобрений.
Крупнейшим покупателем российских удобрений в прошлом году осталась Бразилия с импортом на 4,2 миллиарда долларов. Индия сохранила за собой второе место с 1,6 миллиарда долларов. А вот на третье место поднялся Китай, купивший за весь прошлый год этой продукции на 1,3 миллиарда долларов. США опустились в прошлом году на четвертое место с закупками на 1,3 миллиарда долларов. Пятерку лидеров по-прежнему замыкала Мексика с 583 миллионами долларов.
Единственной страной Евросоюза, которая в прошлом году вошла в десятку основных покупателей российских удобрений, стала Польша, которая приобрела этой продукции на 466 миллионов долларов. При этом еще в позапрошлом году в десятку входила еще Германия. Теперь же во второй десятке Польше компанию составляют Индонезия (451,5 миллиона долларов), Малайзия (307 миллионов), Таиланд (289 миллионов) и Южная Африка (283,5 миллиона).
В целом на ЕС в прошлом году пришлось в российском экспорте около 11,1%, на другие недружественные юрисдикции - еще 10,6%. В дружественные же страны Россия поставляла 78,3% всех удобрений.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
 
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