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Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России
Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России - 23.05.2025, ПРАЙМ
Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России
Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:26+0300
2025-05-23T08:26+0300
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу", - заявил Келин в ответ на вопрос о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева. В 2021 году Великобритания предложила построить для Украины партию из восьми ракетных катеров. В том же году в Киеве заявили о намерениях строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска на Черном и Азовском морях. Перед этим Британия заключила соглашение о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. В 2023 году в Великобритании заявили о планах по передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг". В 2024 году Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота. "После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины", - подчеркнул Келин.
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россия, украина, киев, великобритания
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
08:26 23.05.2025
 
Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России

Посол Келин: Британия пытается стреножить российский флот на Черном море

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу", - заявил Келин в ответ на вопрос о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева.
В 2021 году Великобритания предложила построить для Украины партию из восьми ракетных катеров. В том же году в Киеве заявили о намерениях строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска на Черном и Азовском морях. Перед этим Британия заключила соглашение о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. В 2023 году в Великобритании заявили о планах по передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг". В 2024 году Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота.
"После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины", - подчеркнул Келин.
Котировки, сток
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии
21 мая, 12:23
 
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