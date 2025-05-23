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Британия направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию

Британия направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию - 23.05.2025, ПРАЙМ

Британия направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию

Великобритания направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию, в состав которой вошла 51 компания военно-промышленного комплекса, говорится в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:18+0300

2025-05-23T15:18+0300

2025-05-23T15:18+0300

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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Великобритания направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию, в состав которой вошла 51 компания военно-промышленного комплекса, говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении министерства бизнеса и торговли страны. "На этой неделе 51 британская и международная компания посетила Украину в составе пятой торговой делегации Великобритании, ставшей самой крупной в истории торговой делегацией Великобритании на Украине", - говорится в заявлении. Отмечается, что к делегации присоединились компании из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Латвии, которые производят, в частности, беспилотные системы и прочую технику для оборонного сектора. Цель торговой миссии - "укрепление оборонного сотрудничества" и укрепление цепочек поставок "для оборонных нужд Украины", говорится в заявлении. Укрепление сотрудничества проходит в рамках так называемого "столетнего партнерства", заключенного в начале этого года между Лондоном и Киевом. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что Лондон занимался и продолжает заниматься укреплением украинского ВМФ с целью ограничения возможностей черноморского флота РФ. В частности, после начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами и помогал создавать флотилии безэкипажных катеров.

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