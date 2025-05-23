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CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми" - 23.05.2025, ПРАЙМ
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"
Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T02:38+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными играми" из одноименной медиафрашизы, где главные герои должны сражаться друг с другом ради выживания, пишет журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.
В среду в Белом доме прошла встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы с Трампом, который назвал его "неоднозначной фигурой" и показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике.
"Транслируемый по телевидению разнос от президента Дональда Трампа в Овальном кабинете - это новые "Голодные игры" в мире политики", - пишет журналист, который также сравнивает это с боями в клетке.
По его мнению, теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под "гнетущей тенью жестокой инквизиции Владимира Зеленского", который потратил недели на то, чтобы загладить свою вину после того, как его выгнали из Белого дома.
"Как выяснили Украина и Иордания, чем уязвимее страна, тем более враждебный прием она, как правило, получает", - подчеркивает журналист.
Коллинсон считает, что разносы Трампа - это метафора внешней политики США, которая непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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Мировая экономика, Экономика, Общество , США, МОСКВА, ЮАР, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, CNN
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"
CNN сравнил разносы Трампа в Овальном кабинете с "голодными играми"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными играми" из одноименной медиафрашизы, где главные герои должны сражаться друг с другом ради выживания, пишет журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.
В среду в Белом доме прошла встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы с Трампом, который назвал его "неоднозначной фигурой" и показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике.
"Транслируемый по телевидению разнос от президента Дональда Трампа в Овальном кабинете - это новые "Голодные игры" в мире политики", - пишет журналист, который также сравнивает это с боями в клетке.
По его мнению, теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под "гнетущей тенью жестокой инквизиции Владимира Зеленского", который потратил недели на то, чтобы загладить свою вину после того, как его выгнали из Белого дома.
"Как выяснили Украина и Иордания, чем уязвимее страна, тем более враждебный прием она, как правило, получает", - подчеркивает журналист.
Коллинсон считает, что разносы Трампа - это метафора внешней политики США, которая непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.