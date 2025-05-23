https://1prime.ru/20250523/cnn-857843652.html

CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"

CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми" - 23.05.2025, ПРАЙМ

CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"

Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T02:38+0300

2025-05-23T02:38+0300

2025-05-23T02:38+0300

мировая экономика

экономика

общество

сша

москва

юар

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857843652.jpg?1747957124

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными играми" из одноименной медиафрашизы, где главные герои должны сражаться друг с другом ради выживания, пишет журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон. В среду в Белом доме прошла встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы с Трампом, который назвал его "неоднозначной фигурой" и показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике. "Транслируемый по телевидению разнос от президента Дональда Трампа в Овальном кабинете - это новые "Голодные игры" в мире политики", - пишет журналист, который также сравнивает это с боями в клетке. По его мнению, теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под "гнетущей тенью жестокой инквизиции Владимира Зеленского", который потратил недели на то, чтобы загладить свою вину после того, как его выгнали из Белого дома. "Как выяснили Украина и Иордания, чем уязвимее страна, тем более враждебный прием она, как правило, получает", - подчеркивает журналист. Коллинсон считает, что разносы Трампа - это метафора внешней политики США, которая непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

сша

москва

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, москва, юар, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, cnn