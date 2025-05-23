Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми" - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/cnn-857843652.html
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми" - 23.05.2025, ПРАЙМ
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"
Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T02:38+0300
2025-05-23T02:38+0300
мировая экономика
экономика
общество
сша
москва
юар
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857843652.jpg?1747957124
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными играми" из одноименной медиафрашизы, где главные герои должны сражаться друг с другом ради выживания, пишет журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон. В среду в Белом доме прошла встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы с Трампом, который назвал его "неоднозначной фигурой" и показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике. "Транслируемый по телевидению разнос от президента Дональда Трампа в Овальном кабинете - это новые "Голодные игры" в мире политики", - пишет журналист, который также сравнивает это с боями в клетке. По его мнению, теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под "гнетущей тенью жестокой инквизиции Владимира Зеленского", который потратил недели на то, чтобы загладить свою вину после того, как его выгнали из Белого дома. "Как выяснили Украина и Иордания, чем уязвимее страна, тем более враждебный прием она, как правило, получает", - подчеркивает журналист. Коллинсон считает, что разносы Трампа - это метафора внешней политики США, которая непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
сша
москва
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, москва, юар, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, cnn
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, МОСКВА, ЮАР, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, CNN
02:38 23.05.2025
 
CNN сравнил разнос Трампа иностранным политикам с "голодными играми"

CNN сравнил разносы Трампа в Овальном кабинете с "голодными играми"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Публичные разносы, которые президент США Дональд Трамп устраивает некоторым иностранным политикам в Овальном кабинете, схожи с битвами в клетке или "голодными играми" из одноименной медиафрашизы, где главные герои должны сражаться друг с другом ради выживания, пишет журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.
В среду в Белом доме прошла встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы с Трампом, который назвал его "неоднозначной фигурой" и показал Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике.
"Транслируемый по телевидению разнос от президента Дональда Трампа в Овальном кабинете - это новые "Голодные игры" в мире политики", - пишет журналист, который также сравнивает это с боями в клетке.
По его мнению, теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под "гнетущей тенью жестокой инквизиции Владимира Зеленского", который потратил недели на то, чтобы загладить свою вину после того, как его выгнали из Белого дома.
"Как выяснили Украина и Иордания, чем уязвимее страна, тем более враждебный прием она, как правило, получает", - подчеркивает журналист.
Коллинсон считает, что разносы Трампа - это метафора внешней политики США, которая непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАМОСКВАЮАРДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала