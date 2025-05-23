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Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии
Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии - 23.05.2025, ПРАЙМ
Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии
ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в первом квартале 2025 года увеличился на 0,4% в квартальном... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:29+0300
2025-05-23T09:29+0300
2025-05-23T09:29+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в первом квартале 2025 года увеличился на 0,4% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении. Снижение ВВП в четвертом квартале прошлого года составило 0,2% в квартальном выражении, в третьем квартале наблюдался рост на 0,1%. В годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%. В четвертом квартале снижение составляло 0,2%, в третьем – 0,3%. При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в первом квартале текущего года снизился на 0,2% в годовом выражении при предварительной оценке снижения на 0,4%. В четвертом квартале снижение составляло 0,4%, в третьем - был зафиксирован рост на 0,1%.
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германия, ес, ввп
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ВВП
Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии
Destatis: ВВП Германии в первом квартале 2025 года вырос на 0,4%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в первом квартале 2025 года увеличился на 0,4% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении.
Снижение ВВП в четвертом квартале прошлого года составило 0,2% в квартальном выражении, в третьем квартале наблюдался рост на 0,1%.
В годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%. В четвертом квартале снижение составляло 0,2%, в третьем – 0,3%.
При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в первом квартале текущего года снизился на 0,2% в годовом выражении при предварительной оценке снижения на 0,4%. В четвертом квартале снижение составляло 0,4%, в третьем - был зафиксирован рост на 0,1%.
ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%