https://1prime.ru/20250523/dividendy-857869350.html

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 23.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:16+0300

2025-05-23T16:16+0300

2025-05-23T16:16+0300

экономика

рынок

москва

газпром

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в материалах компании. "Принятое решение... рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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рынок, москва, газпром