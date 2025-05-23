https://1prime.ru/20250523/dividendy-857869350.html
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:16+0300
2025-05-23T16:16+0300
2025-05-23T16:16+0300
экономика
рынок
москва
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в материалах компании. "Принятое решение... рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250523/lenta-857864423.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, москва, газпром
Экономика, Рынок, МОСКВА, Газпром
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды в размере 5,98 копейки на акцию
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в материалах компании.
"Принятое решение... рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды