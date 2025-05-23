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Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/dividendy-857869350.html
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:16+0300
2025-05-23T16:16+0300
экономика
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газпром
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в материалах компании. "Принятое решение... рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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рынок, москва, газпром
Экономика, Рынок, МОСКВА, Газпром
16:16 23.05.2025
 
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды в размере 5,98 копейки на акцию

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 5,98 копейки на акцию, говорится в материалах компании.
"Принятое решение... рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Вывеска на здании гипермаркета Лента - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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ЭкономикаРынокМОСКВАГазпром
 
 
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