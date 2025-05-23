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ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ

ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ - 23.05.2025, ПРАЙМ

ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ

ЕС тратит слишком много времени и усилий на собственное экономическое самоуничтожение вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, заявил глава РФПИ,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:41+0300

2025-05-23T17:41+0300

2025-05-23T17:41+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС тратит слишком много времени и усилий на собственное экономическое самоуничтожение вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ в своем Telegram-канале отметил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из Европейского союза подчеркивает необходимость для руководства блока незамедлительно заняться внутренними экономическими вопросами."ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - выразил мнение Дмитриев.Ранее в пятницу Трамп заявил о сложности ведения дел с ЕС и о том, что торговые переговоры не приносят результатов. В связи с этим он предложил ввести пошлины в размере 50% на европейские товары с 1 июня.

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мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, ес, рфпи, telegram