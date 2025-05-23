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ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ
ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ - 23.05.2025, ПРАЙМ
ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ
ЕС тратит слишком много времени и усилий на собственное экономическое самоуничтожение вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, заявил глава РФПИ,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:41+0300
2025-05-23T17:41+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС тратит слишком много времени и усилий на собственное экономическое самоуничтожение вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ в своем Telegram-канале отметил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из Европейского союза подчеркивает необходимость для руководства блока незамедлительно заняться внутренними экономическими вопросами."ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - выразил мнение Дмитриев.Ранее в пятницу Трамп заявил о сложности ведения дел с ЕС и о том, что торговые переговоры не приносят результатов. В связи с этим он предложил ввести пошлины в размере 50% на европейские товары с 1 июня.
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мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, ес, рфпи, telegram
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ, Telegram
17:41 23.05.2025
 
ЕС тратит много времени на экономическое самоуничтожение, заявил глава РФПИ

Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС тратит слишком много времени и усилий на собственное экономическое самоуничтожение вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ в своем Telegram-канале отметил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из Европейского союза подчеркивает необходимость для руководства блока незамедлительно заняться внутренними экономическими вопросами.
"ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - выразил мнение Дмитриев.
Ранее в пятницу Трамп заявил о сложности ведения дел с ЕС и о том, что торговые переговоры не приносят результатов. В связи с этим он предложил ввести пошлины в размере 50% на европейские товары с 1 июня.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
12 мая, 11:06
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФДональд ТрампКирилл ДмитриевЕСРФПИTelegram
 
 
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