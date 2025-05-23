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Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 23.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:39+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 доллара с 1,128 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 143,4 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,46%, до 99,47 пункта. Позднее в пятницу после открытия торгов в США будет опубликована статистика о продажах новостроек в стране. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в апреле сократились до 692 тысяч с 724 тысяч месяцем ранее. Рост стоимости иены к доллару поддерживается статистикой из Японии. Годовая инфляция в стране в апреле составила 3,6%, как и месяцем ранее. А базовая годовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, достигла 3,5% при прогнозе в 3,4%.
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рынок, торги, сша, япония
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией статистики по недвижимости в США
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 доллара с 1,128 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 143,4 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,46%, до 99,47 пункта.
Позднее в пятницу после открытия торгов в США будет опубликована статистика о продажах новостроек в стране. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в апреле сократились до 692 тысяч с 724 тысяч месяцем ранее.
Рост стоимости иены к доллару поддерживается статистикой из Японии. Годовая инфляция в стране в апреле составила 3,6%, как и месяцем ранее. А базовая годовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, достигла 3,5% при прогнозе в 3,4%.
Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии