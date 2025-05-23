Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/dollar--857854603.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 23.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:39+0300
2025-05-23T11:39+0300
экономика
рынок
торги
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 доллара с 1,128 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 143,4 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,46%, до 99,47 пункта. Позднее в пятницу после открытия торгов в США будет опубликована статистика о продажах новостроек в стране. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в апреле сократились до 692 тысяч с 724 тысяч месяцем ранее. Рост стоимости иены к доллару поддерживается статистикой из Японии. Годовая инфляция в стране в апреле составила 3,6%, как и месяцем ранее. А базовая годовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, достигла 3,5% при прогнозе в 3,4%.
https://1prime.ru/20250523/iena-857846779.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, япония
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ
11:39 23.05.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией статистики по недвижимости в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара другим к мировым валютам в пятницу днем снижается перед публикацией статистики по недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 доллара с 1,128 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 143,4 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,46%, до 99,47 пункта.
Позднее в пятницу после открытия торгов в США будет опубликована статистика о продажах новостроек в стране. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в Штатах в апреле сократились до 692 тысяч с 724 тысяч месяцем ранее.
Рост стоимости иены к доллару поддерживается статистикой из Японии. Годовая инфляция в стране в апреле составила 3,6%, как и месяцем ранее. А базовая годовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, достигла 3,5% при прогнозе в 3,4%.
Иена - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии
08:23
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала