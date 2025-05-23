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Доллар дешевеет к евро после слов Трампа об импортных пошлинах против ЕС

Доллар дешевеет к евро после слов Трампа об импортных пошлинах против ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро после слов Трампа об импортных пошлинах против ЕС

Стоимость доллара по-прежнему снижается по отношению к евро в пятницу после заявления президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в отношении ЕС,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:29+0300

2025-05-23T17:29+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара по-прежнему снижается по отношению к евро в пятницу после заявления президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в отношении ЕС, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару рос до 1,1341 доллара с 1,128 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 142,6 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,64%, до 99,29 пункта. Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Также в пятницу была опубликована американская макростатистика. Так, продажи новых домов в стране в апреле увеличились на 10,9% по сравнению с пересмотренным значением марта - до 743 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали снижения показателя. Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: с понедельника к евро доллар подешевел на 1,3%, к иене - на 1,9%.

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рынок, торги, сша, дональд трамп, ес