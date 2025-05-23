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Совет ЕЭК увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию

Совет ЕЭК увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию - 23.05.2025, ПРАЙМ

Совет ЕЭК увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля, предназначенного для производства пищевой продукции и розничной... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:19+0300

2025-05-23T17:19+0300

2025-05-23T17:19+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля, предназначенного для производства пищевой продукции и розничной реализации в России, на 150 тысяч тонн до 31 июля, сообщили в ЕЭК. "На 150 тысяч тонн со сроком по 31 июля 2025 года был увеличен объем тарифной льготы на картофель, предназначенный для использования в производстве пищевой продукции или реализации в розничной торговле в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ноябре прошлого года совет ЕЭК предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении поставок в Россию картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн на период с 1 января по 31 июля 2025 года. Кроме того, совет Евразийской экономической комиссии предоставил квоту на беспошлинный ввоз в Казахстан картофеля, предназначенного для розничной реализации, в объеме не более 150 тысяч тонн на период по 30 июня 2025 года. "Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на стабилизацию цен на картофель в Казахстане и России", - приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Подчеркивается, что решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. В четверг министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что цены на овощи сейчас "идут разнонаправленно" - на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются. Лут также отметила, что самая критичная группа на данный момент - это овощи и картофель. Министр добавила, что в 2025 году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству, соответственно, первые овощи и картофель появятся в конце июня, а значит с июля ожидается снижение внутренних цен на картофель и на овощи.

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бизнес, казахстан, рф, оксана лут, евразийская экономическая комиссия