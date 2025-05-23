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Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки

Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки - 23.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки

Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T02:32+0300

2025-05-23T02:32+0300

2025-05-23T02:32+0300

финансы

россия

москва

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт рассказала, что мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах. "В начале за лайк-труд человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем "задания" усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп", - отметила Храпунова. Первое время человеку кажется, что он удачно продвигает товары на известных маркетплейсах. По словам эксперта, жертва даже видит личный кабинет, но "все это картинки". "Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, москва