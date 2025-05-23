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Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки
Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки - 23.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки
Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T02:32+0300
2025-05-23T02:32+0300
финансы
россия
москва
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт рассказала, что мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах. "В начале за лайк-труд человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем "задания" усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп", - отметила Храпунова. Первое время человеку кажется, что он удачно продвигает товары на известных маркетплейсах. По словам эксперта, жертва даже видит личный кабинет, но "все это картинки". "Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули", - добавила она.
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192
40
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финансы, россия, москва
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
02:32 23.05.2025
 
Эксперт рассказала, как мошенники предлагают заработать за лайки

Эксперт Храпунова: мошенники предлагают россиянам заработок за лайки

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт рассказала, что мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах.
"В начале за лайк-труд человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем "задания" усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп", - отметила Храпунова.
Первое время человеку кажется, что он удачно продвигает товары на известных маркетплейсах. По словам эксперта, жертва даже видит личный кабинет, но "все это картинки".
"Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули", - добавила она.
 
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