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Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Приамурье - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Приамурье
Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Приамурье - 23.05.2025, ПРАЙМ
Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Приамурье
Соглашение о строительстве в Амурской области крупнейшей в России солнечной электростанции стоимостью 65 миллиардов рублей подписано на российско-китайском... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:29+0300
2025-05-23T14:29+0300
энергетика
россия
амурская область
благовещенск
дальний восток
снг
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Соглашение о строительстве в Амурской области крупнейшей в России солнечной электростанции стоимостью 65 миллиардов рублей подписано на российско-китайском экономическом форуме "АмурЭкспо-2025", сообщается на сайте форума. "В рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо" было подписано соглашение о намерении построить самую крупную солнечную электростанцию в стране мощностью около 650 МВт. Проект оценивается в 65 миллиардов рублей, генеральным подрядчиком выступает российская компания "Юнигрин Энерджи", - говорится в сообщении. Станция будет вырабатывать порядка 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, строительство завершится к концу 2027 года. Она значительно сократит дефицит энергии в Дальневосточном регионе и снизит ежегодные выбросы углекислого газа на 358 тысяч тонн, отмечается в сообщении. "В ближайшие годы в Амурской области появятся новые объекты энергетики, в том числе и альтернативной. Солнечная электростанция, соглашение о строительстве которой мы сегодня подписали, станет источником питания для новых проектов, а также поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - сказал губернатор Василий Орлов. Проект предполагает использование исключительно российского оборудования, включая передовые технологии солнечных модулей, трансформаторов и программного обеспечения. "Этот проект уникальный, он самый большой по мощности не только в России, но и в СНГ. Уверен, что опыт нашей команды во взаимодействии с правительством Амурской области позволит завершить строительство в срок и сократить энергодефицит на Дальнем Востоке", - отметил генеральный директор "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай. Ускоренное развитие Дальнего Востока требует своевременного увеличения энергетических мощностей, особенно учитывая тенденцию роста энергопотребления региона на уровне 2,5-3% в год, говорится в сообщении.
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амурская область
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россия, амурская область, благовещенск, дальний восток, снг
Энергетика, РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, Дальний Восток, СНГ
14:29 23.05.2025
 
Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Приамурье

Крупнейшую в России солнечную электростанцию хотят построить в Амурской области

Солнечная электростанция
Солнечная электростанция
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Соглашение о строительстве в Амурской области крупнейшей в России солнечной электростанции стоимостью 65 миллиардов рублей подписано на российско-китайском экономическом форуме "АмурЭкспо-2025", сообщается на сайте форума.
"В рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо" было подписано соглашение о намерении построить самую крупную солнечную электростанцию в стране мощностью около 650 МВт. Проект оценивается в 65 миллиардов рублей, генеральным подрядчиком выступает российская компания "Юнигрин Энерджи", - говорится в сообщении.
Станция будет вырабатывать порядка 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, строительство завершится к концу 2027 года. Она значительно сократит дефицит энергии в Дальневосточном регионе и снизит ежегодные выбросы углекислого газа на 358 тысяч тонн, отмечается в сообщении.
"В ближайшие годы в Амурской области появятся новые объекты энергетики, в том числе и альтернативной. Солнечная электростанция, соглашение о строительстве которой мы сегодня подписали, станет источником питания для новых проектов, а также поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - сказал губернатор Василий Орлов.
Проект предполагает использование исключительно российского оборудования, включая передовые технологии солнечных модулей, трансформаторов и программного обеспечения.
"Этот проект уникальный, он самый большой по мощности не только в России, но и в СНГ. Уверен, что опыт нашей команды во взаимодействии с правительством Амурской области позволит завершить строительство в срок и сократить энергодефицит на Дальнем Востоке", - отметил генеральный директор "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай.
Ускоренное развитие Дальнего Востока требует своевременного увеличения энергетических мощностей, особенно учитывая тенденцию роста энергопотребления региона на уровне 2,5-3% в год, говорится в сообщении.
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ЭнергетикаРОССИЯАмурская областьБлаговещенскДальний ВостокСНГ
 
 
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