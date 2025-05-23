https://1prime.ru/20250523/evrostat-857848605.html
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины
Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:04+0300
2025-05-23T09:04+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает там более половины импорта, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. Всего в первом квартале текущего года 21 страна Евросоюза закупала у России удобрения на 550 миллионов евро, при этом их доля в общем европейском импорте составила 25,6% - всего на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Больше всего российские удобрения занимали в импорте Германии - 63%, при этом за последний год доля выросла на 4,4 процентного пункта. В польских закупках на Россию пришлось 61% против 52% годом ранее, а у Словении - 56% против прошлогодних 68%. Более чем вдвое доля России в поставках удобрений подскочила за последний год в Болгарии - до 34% с 15%, а также в Литве - до 27% с 13%. В то же время в Румынии она осталась на прошлогоднем уровне в 23%. Примерно пятую часть российская продукция занимает также в импорте Нидерландов (22,5%) и Венгрии (19,5%), а десятую - Франции, Испании и Бельгии.
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сельское хозяйство, россия, германия, словения, ес, евростат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЕС, Евростат
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины
Пошлины на удобрения из России сильнее всего скажутся на Германии, Польше и Словении
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает там более половины импорта, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
Всего в первом квартале текущего года 21 страна Евросоюза закупала у России удобрения на 550 миллионов евро, при этом их доля в общем европейском импорте составила 25,6% - всего на один процентный пункт меньше, чем годом ранее.
Больше всего российские удобрения занимали в импорте Германии - 63%, при этом за последний год доля выросла на 4,4 процентного пункта. В польских закупках на Россию пришлось 61% против 52% годом ранее, а у Словении - 56% против прошлогодних 68%.
Более чем вдвое доля России в поставках удобрений подскочила за последний год в Болгарии - до 34% с 15%, а также в Литве - до 27% с 13%. В то же время в Румынии она осталась на прошлогоднем уровне в 23%.
Примерно пятую часть российская продукция занимает также в импорте Нидерландов (22,5%) и Венгрии (19,5%), а десятую - Франции, Испании и Бельгии.
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