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СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины - 23.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины
Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:04+0300
2025-05-23T09:04+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
германия
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ес
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает там более половины импорта, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. Всего в первом квартале текущего года 21 страна Евросоюза закупала у России удобрения на 550 миллионов евро, при этом их доля в общем европейском импорте составила 25,6% - всего на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Больше всего российские удобрения занимали в импорте Германии - 63%, при этом за последний год доля выросла на 4,4 процентного пункта. В польских закупках на Россию пришлось 61% против 52% годом ранее, а у Словении - 56% против прошлогодних 68%. Более чем вдвое доля России в поставках удобрений подскочила за последний год в Болгарии - до 34% с 15%, а также в Литве - до 27% с 13%. В то же время в Румынии она осталась на прошлогоднем уровне в 23%. Примерно пятую часть российская продукция занимает также в импорте Нидерландов (22,5%) и Венгрии (19,5%), а десятую - Франции, Испании и Бельгии.
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сельское хозяйство, россия, германия, словения, ес, евростат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЕС, Евростат
09:04 23.05.2025
 
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины

Пошлины на удобрения из России сильнее всего скажутся на Германии, Польше и Словении

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на поставки удобрений из России сильнее всего скажется на Германии, Польше и Словении - российская продукция занимает там более половины импорта, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
Всего в первом квартале текущего года 21 страна Евросоюза закупала у России удобрения на 550 миллионов евро, при этом их доля в общем европейском импорте составила 25,6% - всего на один процентный пункт меньше, чем годом ранее.
Больше всего российские удобрения занимали в импорте Германии - 63%, при этом за последний год доля выросла на 4,4 процентного пункта. В польских закупках на Россию пришлось 61% против 52% годом ранее, а у Словении - 56% против прошлогодних 68%.
Более чем вдвое доля России в поставках удобрений подскочила за последний год в Болгарии - до 34% с 15%, а также в Литве - до 27% с 13%. В то же время в Румынии она осталась на прошлогоднем уровне в 23%.
Примерно пятую часть российская продукция занимает также в импорте Нидерландов (22,5%) и Венгрии (19,5%), а десятую - Франции, Испании и Бельгии.
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ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯГЕРМАНИЯСЛОВЕНИЯЕСЕвростат
 
 
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