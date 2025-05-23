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ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии
ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии - 23.05.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за то, что она установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:52+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за то, что она установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", применяющегося при повышенном артериальном давлении, сообщает ведомство. ФАС напоминает, что ранее возбудила дело в отношении фармкомпании за необоснованное повышение отпускных цен на 10-16% на отдельные дозировки препарата. Ведомство также отмечает, что ООО "КРКА-РУС" занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН "Амлодипин+Индапамид+Периндоприл". "ФАС оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за нарушение антимонопольного законодательства. Организация установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", - говорится в сообщении ведомства. Согласно материалам, служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание о прекращении нарушения путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов препарат. В рамках административного расследования служба наложила на ООО "КРКА-РУС" штраф в соответствии с КоАП РФ.
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Экономика, Бизнес, Технологии, Общество , РФ
ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии
ФАС оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за завышение цены на препарат "Ко-Дальнева"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за то, что она установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", применяющегося при повышенном артериальном давлении, сообщает ведомство.
ФАС напоминает, что ранее возбудила дело в отношении фармкомпании за необоснованное повышение отпускных цен на 10-16% на отдельные дозировки препарата. Ведомство также отмечает, что ООО "КРКА-РУС" занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН "Амлодипин+Индапамид+Периндоприл".
"ФАС оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за нарушение антимонопольного законодательства. Организация установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно материалам, служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание о прекращении нарушения путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов препарат. В рамках административного расследования служба наложила на ООО "КРКА-РУС" штраф в соответствии с КоАП РФ.
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