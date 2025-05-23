https://1prime.ru/20250523/fas--857853004.html

ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии

ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии - 23.05.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала "КРКА" за завышение цены на препарат от гипертонии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за то, что она установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:52+0300

2025-05-23T10:52+0300

2025-05-23T10:52+0300

экономика

бизнес

технологии

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_687facad4aa8e5bb5f5651a4153d6dd2.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за то, что она установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", применяющегося при повышенном артериальном давлении, сообщает ведомство. ФАС напоминает, что ранее возбудила дело в отношении фармкомпании за необоснованное повышение отпускных цен на 10-16% на отдельные дозировки препарата. Ведомство также отмечает, что ООО "КРКА-РУС" занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН "Амлодипин+Индапамид+Периндоприл". "ФАС оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за нарушение антимонопольного законодательства. Организация установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата "Ко-Дальнева", - говорится в сообщении ведомства. Согласно материалам, служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание о прекращении нарушения путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов препарат. В рамках административного расследования служба наложила на ООО "КРКА-РУС" штраф в соответствии с КоАП РФ.

https://1prime.ru/20250522/putin-857836261.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, общество , рф