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Финляндия откроет судоходное движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия откроет судоходное движение по пограничному с Россией каналу - 23.05.2025, ПРАЙМ

Финляндия откроет судоходное движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия откроет сезон судоходства по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 26 мая по 31 декабря, однако движение прогулочных судов через границу... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:42+0300

2025-05-23T15:42+0300

2025-05-23T15:42+0300

россия

финляндия

москва

балтийское море

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Финляндия откроет сезон судоходства по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 26 мая по 31 декабря, однако движение прогулочных судов через границу осуществляться не будет, сообщает в пятницу министерство транспорта и коммуникаций республики. "Уполномоченные Сайменского канала приняли решение о том, что сезон судоходства по Сайменскому каналу начнется 26 мая и закончится 31 декабря", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, движение прогулочных судов по каналу через границу будет невозможно, несмотря на открытие сезона судоходства, поскольку морские пограничные переходы с Россией закрыты по решению финских властей. Информация о каком-либо ограничении трансграничных грузоперевозок по каналу в сообщении не приводится. В сентябре 2024 года Финляндия приостановила сотрудничество с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала, сообщал минтранс республики. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Канал был открыт в 1856 году и реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала составляет 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысяч судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

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россия, финляндия, москва, балтийское море