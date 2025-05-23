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Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках снизилась до 21,5%
Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках снизилась до 21,5% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках снизилась до 21,5%
Максимальная ставка по вкладам без специальных условий в топ-20 российских банках снизилась на 0,5 процентного пункта - до 21,5%, сообщает финансовый... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:42+0300
2025-05-23T16:42+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Максимальная ставка по вкладам без специальных условий в топ-20 российских банках снизилась на 0,5 процентного пункта - до 21,5%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "На российском банковском рынке снизилась максимальная ставка по вкладам среди топ-20 кредитных организаций по объему депозитов. Об этом свидетельствует мониторинг маркетплейса "Финуслуги" по состоянию на 23 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная ставка по базовому вкладу без специальных условий опустилась с 22% до 21,5% (-0,5 п.п.). Такая ставка предлагается по трехмесячному вкладу. При этом средняя ставка по трехмесячным вкладам остается наибольшей и составляет 19,73%, по полугодовым – 19,43%, по годовым – 18,64%. Снижение ставок по вкладам в российских банках происходит на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отмечают "Финуслуги". Банки, ранее предлагавшие высокие процентные ставки, корректируют свои предложения, ориентируясь на текущие рыночные условия. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 6 июня. "Несмотря на снижение ставок по базовым вкладам, на рынке остаются специальные предложения, доходность которых на 6-10 п.п. превышает уровень ключевой ставки (21%)", - указывает финансовый маркетплейс. Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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финансы, банки, россия, москва, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Банк России
Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках снизилась до 21,5%
"Финуслуги": максимальная ставка по вкладам в топ-20 российских банках снизилась до 21,5%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Максимальная ставка по вкладам без специальных условий в топ-20 российских банках снизилась на 0,5 процентного пункта - до 21,5%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"На российском банковском рынке снизилась максимальная ставка по вкладам среди топ-20 кредитных организаций по объему депозитов. Об этом свидетельствует мониторинг маркетплейса "Финуслуги" по состоянию на 23 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная ставка по базовому вкладу без специальных условий опустилась с 22% до 21,5% (-0,5 п.п.). Такая ставка предлагается по трехмесячному вкладу. При этом средняя ставка по трехмесячным вкладам остается наибольшей и составляет 19,73%, по полугодовым – 19,43%, по годовым – 18,64%.
Снижение ставок по вкладам в российских банках происходит на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отмечают "Финуслуги". Банки, ранее предлагавшие высокие процентные ставки, корректируют свои предложения, ориентируясь на текущие рыночные условия. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 6 июня.
"Несмотря на снижение ставок по базовым вкладам, на рынке остаются специальные предложения, доходность которых на 6-10 п.п. превышает уровень ключевой ставки (21%)", - указывает финансовый маркетплейс.
Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Финуслуги" рассказали, как крупнейшие банки РФ снижают ставки по вкладам