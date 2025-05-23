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В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая
Россиянин, по заданию украинского куратора готовивший к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, задержан в Калининграде, сообщает... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:47+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россиянин, по заданию украинского куратора готовивший к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, задержан в Калининграде, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник, получив через Telegram задание от "украинского куратора, готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры". Уголовное дело возбуждено по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигурант, как уточняется, заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая
ФСБ задержала россиянина, готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования колонны
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россиянин, по заданию украинского куратора готовивший к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, задержан в Калининграде, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник, получив через Telegram задание от "украинского куратора, готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры".
Уголовное дело возбуждено по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности.
Фигурант, как уточняется, заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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