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СМИ узнали о планах ЕС по новым санкциям против "Северных потоков"

СМИ узнали о планах ЕС по новым санкциям против "Северных потоков" - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах ЕС по новым санкциям против "Северных потоков"

Меры, которые готовит ЕС в отношении "Северных потоков" в рамках новых санкций против РФ, будут направлены против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:41+0300

2025-05-23T08:41+0300

2025-05-23T08:41+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Меры, которые готовит ЕС в отношении "Северных потоков" в рамках новых санкций против РФ, будут направлены против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, российских и зарубежных компаний, которые необходимы для перезапуска и эксплуатации трубопровода, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "для оказания давления на Россию" готовит новый пакет санкций, который включит ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG..., а также любых других компаний - российских или иных, - которые необходимы для его перезапуска и эксплуатации", - пишет издание, ссылаясь на источники. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.​ В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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газ, рф, сша, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, financial times, ек, северный поток - 2