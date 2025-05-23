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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 23.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снижаются в пятницу, на рынках отмечается сохранение обеспокоенности, в том числе вокруг экономики... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:30+0300

2025-05-23T14:30+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снижаются в пятницу, на рынках отмечается сохранение обеспокоенности, в том числе вокруг экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,09%, до 41 887 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,06%, до 21 165,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 5 855 пунктов. "Текущая рыночная среда по-прежнему ориентирована на ослабление роста курса доллара, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность относительно экономических перспектив США в связи с импортными пошлинами, а теперь и внешнеполитическими рисками и проблемами в финансово-налоговой сфере", - цитирует агентство Блумберг аналитика ANZ Banking Group в Сиднее Феликса Райана (Felix Ryan). В среду первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. В интервью газете Financial Times она добавила, что отношение долга к ВВП страны постоянно растет, и предупредила, что американская экономика подвержена очень высокой неопределенности в торговой политике. При этом в пятницу будет опубликована статистика продаж новостроек в США. Аналитики ожидают, что их число в апреле сократились до 692 тысяч с 724 тысяч месяцем ранее.

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рынок, торги, сша, москва, мвф, financial times, nasdaq composite