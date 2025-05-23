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Гарвард подал иск против властей США - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Гарвард подал иск против властей США
Гарвард подал иск против властей США - 23.05.2025, ПРАЙМ
Гарвард подал иск против властей США
Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов, говорится в судебных... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:11+0300
2025-05-23T16:45+0300
бизнес
общество
сша
вашингтон
гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах."Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства", - говорится в исковом заявлении в базе данных окружного суда Массачусетса.Среди ответчиков в иске указаны министерство внутренней безопасности США, иммиграционная и таможенная полиция, программа студенческих и обменных визитов (SEVP), министерство юстиции, госдеп, а также главы вышеупомянутых ведомств. Университет выдвинул против них десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний."Признать действия ответчиков по аннулированию сертификации SEVP Гарварда посредством уведомления об отзыве неконституционными и/или незаконными, поскольку они нарушают первую поправку, пункт о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause - ред.) и закон об административных процедурах", - указывает Гарвард в своих требованиях.В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз.
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бизнес, общество , сша, вашингтон, гарвардский университет
Бизнес, Общество , США, ВАШИНГТОН, Гарвардский университет
16:11 23.05.2025 (обновлено: 16:45 23.05.2025)
 
Гарвард подал иск против властей США

Гарвард подал в суд на власти США из-за запрета на прием иностранных студентов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах.
"Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства", - говорится в исковом заявлении в базе данных окружного суда Массачусетса.
Среди ответчиков в иске указаны министерство внутренней безопасности США, иммиграционная и таможенная полиция, программа студенческих и обменных визитов (SEVP), министерство юстиции, госдеп, а также главы вышеупомянутых ведомств. Университет выдвинул против них десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
"Признать действия ответчиков по аннулированию сертификации SEVP Гарварда посредством уведомления об отзыве неконституционными и/или незаконными, поскольку они нарушают первую поправку, пункт о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause - ред.) и закон об административных процедурах", - указывает Гарвард в своих требованиях.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов
Вчера, 22:10
 
БизнесОбществоСШАВАШИНГТОНГарвардский университет
 
 
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