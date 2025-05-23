https://1prime.ru/20250523/garvard-857876442.html

Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено

Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено - 23.05.2025, ПРАЙМ

Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено

Суд в Соединенных Штатах постановил приостановить действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардским университетом, который ранее ввела администрация... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:18+0300

2025-05-23T19:18+0300

2025-05-23T19:18+0300

сша

дональд трамп

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Соединенных Штатах постановил приостановить действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардским университетом, который ранее ввела администрация президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить вуз права принимать студентов из-за рубежа. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов претензий, в том числе о нарушении закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - указывается в решении суда штата Массачусетс, где находится образовательно-исследовательское учреждение. В четверг министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утрачивает право принимать зарубежных студентов, все иностранцы, которые сейчас обучаются в университете, обязаны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, свыше четверти студентов Гарварда отныне придется искать новый вуз. Белый дом потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле минобразования США заявило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://1prime.ru/20250523/garvard-857868871.html

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сша, дональд трамп, гарвардский университет