Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250523/garvard-857876442.html
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено - 23.05.2025, ПРАЙМ
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено
Суд в Соединенных Штатах постановил приостановить действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардским университетом, который ранее ввела администрация... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:18+0300
2025-05-23T19:18+0300
сша
дональд трамп
гарвардский университет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Соединенных Штатах постановил приостановить действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардским университетом, который ранее ввела администрация президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить вуз права принимать студентов из-за рубежа. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов претензий, в том числе о нарушении закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - указывается в решении суда штата Массачусетс, где находится образовательно-исследовательское учреждение. В четверг министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утрачивает право принимать зарубежных студентов, все иностранцы, которые сейчас обучаются в университете, обязаны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, свыше четверти студентов Гарварда отныне придется искать новый вуз. Белый дом потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле минобразования США заявило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://1prime.ru/20250523/garvard-857868871.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, гарвардский университет
США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
19:18 23.05.2025
 
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено

Суд приостановил действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Соединенных Штатах постановил приостановить действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардским университетом, который ранее ввела администрация президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить вуз права принимать студентов из-за рубежа. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов претензий, в том числе о нарушении закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
"Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - указывается в решении суда штата Массачусетс, где находится образовательно-исследовательское учреждение.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Гарвард подал иск против властей США
16:11
В четверг министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утрачивает право принимать зарубежных студентов, все иностранцы, которые сейчас обучаются в университете, обязаны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, свыше четверти студентов Гарварда отныне придется искать новый вуз.
Белый дом потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле минобразования США заявило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
 
СШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала