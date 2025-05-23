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Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров - 23.05.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу незначительно выросли и составили 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:39+0300
2025-05-23T19:39+0300
энергетика
европа
ice
газ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу незначительно выросли и составили 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 426 долларов за тысячу кубометров (-0,5%). Ценовой максимум составил 432,1 доллара (+1%), ценовой минимум – 416,4 доллара (-2,7%). Последние фьючерсы торговались по 428,7 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 428 долларов за тысячу кубометров. "Потепление в Европе снизило напряжение в вопросе спроса на газ. Одновременно восстановились поставки газа из Норвегии, что привело биржевые настроения в равновесие. Общий объем поставок из Норвегии сейчас оценивается в 58 миллионов кубометров в сутки. Это сокращает опасения в недостаточном предложении и снижает градус премии за риск", – прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Еврокомиссия в пятницу начнет консультации по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток-2". По словам аналитика, эти новости могут повлиять на рост цен на газ в Европе. Скрябин также добавил, что газовые хранилища в ЕС продолжают заполняться, сейчас они заполнены на 45%. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, ice, газ
Энергетика, ЕВРОПА, ICE, Газ
19:39 23.05.2025
 
Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в пятницу – до $429 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу незначительно выросли и составили 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 426 долларов за тысячу кубометров (-0,5%). Ценовой максимум составил 432,1 доллара (+1%), ценовой минимум – 416,4 доллара (-2,7%). Последние фьючерсы торговались по 428,7 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 428 долларов за тысячу кубометров.
"Потепление в Европе снизило напряжение в вопросе спроса на газ. Одновременно восстановились поставки газа из Норвегии, что привело биржевые настроения в равновесие. Общий объем поставок из Норвегии сейчас оценивается в 58 миллионов кубометров в сутки. Это сокращает опасения в недостаточном предложении и снижает градус премии за риск", – прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Участок магистрального газопровода
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1%
09:39
В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Еврокомиссия в пятницу начнет консультации по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток-2". По словам аналитика, эти новости могут повлиять на рост цен на газ в Европе.
Скрябин также добавил, что газовые хранилища в ЕС продолжают заполняться, сейчас они заполнены на 45%.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
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