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В ГД внесут проект о запрете коллекторам взыскивать долги в порядке приказа
В ГД внесут проект о запрете коллекторам взыскивать долги в порядке приказа - 23.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о запрете коллекторам взыскивать долги в порядке приказа
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T00:26+0300
2025-05-23T00:26+0300
2025-05-23T00:26+0300
финансы
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россия
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении запрета микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ.
"Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, предусмотрена возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом.
В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.
"Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе.
Как рассказал Нилов РИА Новости, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности.
"Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для убивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.
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финансы, россия, лдпр
Финансы, Экономика, РОССИЯ, ЛДПР
В ГД внесут проект о запрете коллекторам взыскивать долги в порядке приказа
ЛДПР предлагает запретить коллекторам взыскивать долги в порядке приказного производства
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении запрета микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ.
"Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, предусмотрена возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом.
В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.
"Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе.
Как рассказал Нилов РИА Новости, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности.
"Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для убивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.