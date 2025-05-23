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В ГД внесли проект увеличения штрафов за навязывание допуслуг потребителям

В ГД внесли проект увеличения штрафов за навязывание допуслуг потребителям - 23.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект увеличения штрафов за навязывание допуслуг потребителям

Законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям внесли в Госдуму, документ доступен в думской... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:58+0300

2025-05-23T17:58+0300

2025-05-23T17:58+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям внесли в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае принятия законопроекта штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.

https://1prime.ru/20250521/gosduma-857800398.html

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россия, госдума