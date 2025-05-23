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Генконсул КНР отметил близость народов России и Китая

Генконсул КНР отметил близость народов России и Китая - 23.05.2025, ПРАЙМ

Генконсул КНР отметил близость народов России и Китая

Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян на открытии российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо-2025" отметил, что лица жителей Благовещенка... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T06:03+0300

2025-05-23T06:03+0300

2025-05-23T06:03+0300

россия

экономика

благовещенск

амурская область

китай

си цзиньпин

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян на открытии российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо-2025" отметил, что лица жителей Благовещенка полны оптимизма и уверенности в будущем, а также подчеркнул близость народов РФ и КНР, передает корреспондент РИА Новости. Генконсул во время пресс-подхода на открытии форума "АмурЭкспо-2025" отметил, что это его девятый визит в Амурскую область за 2,5 года, и каждый раз он удивляется новым достижениям региона за небольшой промежуток времени. "Город обновляется, растет. Я на лице каждого жителя города Благовещенска и области вижу оптимизм и уверенность в будущем. Конечно же, область процветает, и на том берегу (в КНР - ред.) тоже процветает. Это за счет не только географической близости, я думаю, что еще и близости в душе у людей. Под руководством наших лидеров, Си Цзиньпина и Владимира Путина, они задали такой прочный фундамент для развития приграничных сотрудничеств с нашими регионами. И в этом плане, в этом направлении, конечно, Амурская область занимает очень важную и лидирующую позицию среди китайско-российского регионального сотрудничества", - сказал Цзян Сяоян журналистам. Он также отметил, что "АмурЭкспо" уже приобрел федеральное значение и в течение многих лет проводится с активным участием обеих сторон. "Из других китайских регионов тоже приезжают, на достаточно высоком уровне представляют разные регионы. Я хотел подчеркнуть, что каждый "АмурЭкспо" заканчивается хорошими, существенными результатами не только на бумаге, но и на делах. Так что, я думаю, мы имеем полное основание предполагать, что и в этот раз, в этом году, "АмурЭкспоФорум" будет венчаться полным успехом", - отметил Цзян Сяоян. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" проходит в двух городах - Благовещенске и Хэйхэ с 23 по 25 мая, является выездной площадкой Восточного экономического форума. Главная тема "АмурЭкспо" - укрепление межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики. Участие в форуме в Благовещенске примут 70 спикеров и экспертов, в том числе из Китая, Индии, Белоруссии. В деловой программе форума запланировано десять мероприятий.

благовещенск

амурская область

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россия, благовещенск, амурская область, китай, си цзиньпин, владимир путин