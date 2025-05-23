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Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России

Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России - 23.05.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России

Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:19+0300

2025-05-23T16:19+0300

2025-05-23T16:19+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – ПРАЙМ. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота. "Сковать российский флот в Черном море не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь", - сказал Ивлев. По его словам, Британия верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, "нагло лезет в Черное море к границам России". "Вооружает Украину, поставляет корабли, ракеты, танки, боеприпасы. В окопах ВСУ сидят британские наемники. Прицельно-навигационные комплексы доработанных украинских Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту настраивают британские авиационные инструкторы", - рассказал депутат. При этом он подчеркнул, что Черноморский флот и морская авиация в состоянии пресечь агрессивные устремления Британии и успешно топят БЭКи, сбивают британские ракеты и беспилотники ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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россия, великобритания, украина, всу, нато, госдума