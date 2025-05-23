https://1prime.ru/20250523/gosduma-857869485.html
Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России
Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России - 23.05.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России
Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:19+0300
2025-05-23T16:19+0300
2025-05-23T16:19+0300
политика
россия
великобритания
украина
всу
нато
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – ПРАЙМ. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота. "Сковать российский флот в Черном море не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь", - сказал Ивлев. По его словам, Британия верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, "нагло лезет в Черное море к границам России". "Вооружает Украину, поставляет корабли, ракеты, танки, боеприпасы. В окопах ВСУ сидят британские наемники. Прицельно-навигационные комплексы доработанных украинских Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту настраивают британские авиационные инструкторы", - рассказал депутат. При этом он подчеркнул, что Черноморский флот и морская авиация в состоянии пресечь агрессивные устремления Британии и успешно топят БЭКи, сбивают британские ракеты и беспилотники ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://1prime.ru/20250523/britaniya-857846940.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, украина, всу, нато, госдума
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ, НАТО, Госдума
Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России
Депутат Ивлев назвал планы Британии сковать флот России в Черном море ошибкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – ПРАЙМ. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота.
"Сковать российский флот в Черном море не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь", - сказал Ивлев.
По его словам, Британия верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, "нагло лезет в Черное море к границам России".
"Вооружает Украину, поставляет корабли, ракеты, танки, боеприпасы. В окопах ВСУ сидят британские наемники. Прицельно-навигационные комплексы доработанных украинских Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту настраивают британские авиационные инструкторы", - рассказал депутат.
При этом он подчеркнул, что Черноморский флот и морская авиация в состоянии пресечь агрессивные устремления Британии и успешно топят БЭКи, сбивают британские ракеты и беспилотники ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Британия занимается укреплением ВМФ Украины, заявил посол России