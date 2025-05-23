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В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram - 23.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:59+0300
2025-05-23T14:59+0300
технологии
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России. "Первая (проблема - ред.) - это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram... но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников... Месседжеры - это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей... Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days. Парламентарий добавил, что как только будет получен инструмент, который сможет контролировать с технической точки зрения проблему мошенников в месседжерах, можно будет "эту калитку закрыть".
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технологии, россия, финансы, whatsapp, telegram
Технологии, РОССИЯ, Финансы, WhatsApp, Telegram
14:59 23.05.2025
 
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram

Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России.
"Первая (проблема - ред.) - это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram... но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников... Месседжеры - это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей... Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.
Парламентарий добавил, что как только будет получен инструмент, который сможет контролировать с технической точки зрения проблему мошенников в месседжерах, можно будет "эту калитку закрыть".
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