https://1prime.ru/20250523/gosuslugi-857868283.html

Договор долгосрочных сбережений разрешат заключать через "Госуслуги"

Договор долгосрочных сбережений разрешат заключать через "Госуслуги" - 23.05.2025, ПРАЙМ

Договор долгосрочных сбережений разрешат заключать через "Госуслуги"

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:54+0300

2025-05-23T15:54+0300

2025-05-23T15:54+0300

экономика

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал "Госуслуг", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года. Кроме того, согласно закону, в случае прекращения договора долгосрочных сбережений до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250523/boyarskiy-857864732.html

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общество , россия, владимир путин