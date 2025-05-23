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Греф: России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий

Греф: России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий - 23.05.2025, ПРАЙМ

Греф: России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий

России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий, необходимо развивать искусственный интеллект, который позволит опережающими темпами... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:45+0300

2025-05-23T18:45+0300

2025-05-23T18:45+0300

экономика

герман греф

сбербанк

технологии

ии

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий, необходимо развивать искусственный интеллект, который позволит опережающими темпами осваивать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Фронтиры прогресса" в "Сколтехе". Греф считает, что на сегодняшний день России сложно конкурировать со странами, у которых рынок технологий в десятки раз больше, у которых вложения в науку и в технологии "во много раз, может, десятки раз больше". "Как нам оставаться релевантными?.. Мне кажется, что здесь самое последнее, что нужно делать - это гнаться за теми технологическим укладами, которые сегодня есть, повторять чей-то опыт", - заявил он. Греф подчеркнул, что это очень серьезный вопрос для будущего страны и для будущего экономики. "Конечно же, нужно развивать самые последние технологии, которые нам дают возможность развивать как технологии, так и науку значительно более быстрыми темпами, я бы сказал, опережающими. И в первую очередь это, конечно, искусственный интеллект", - считает глава Сбербанка. По его мнению, искусственный интеллект дает принципиально новые возможности во всех сферах, он является универсальным с точки зрения научных исследований. "Через искусственный интеллект мы получим возможность значительно быстрее развивать все направления науки, когнитивистику, конечно, все, что связано с инженерией живых систем", - заключил Греф. Научно-практический форум "Фронтиры прогресса" проходит в Сколковском институте науки, на нем представлено несколько десятков стартапов, специализирующихся в области фотоники, робототехники, биоинженерных технологий, а также индустрии 6.0.

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герман греф, сбербанк, технологии, ии