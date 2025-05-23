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В Большом театре пройдет церемония прощания с Юрием Григоровичем - 23.05.2025, ПРАЙМ
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В Большом театре пройдет церемония прощания с Юрием Григоровичем
В Большом театре пройдет церемония прощания с Юрием Григоровичем - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Большом театре пройдет церемония прощания с Юрием Григоровичем
Церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем пройдет в Большом театре в Москве в пятницу. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T00:26+0300
2025-05-23T00:26+0300
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общество
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юрий григорович
владимир путин
михаил мишустин
большой театр
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем пройдет в Большом театре в Москве в пятницу. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Легенду балета кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной великого хореографа. Глава государства отметил, что знаменитые спектакли Григоровича покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выражая соболезнования, отметил, что хореограф был человеком "необыкновенного обаяния, творческой энергии и открытого сердца", а также примером беззаветной преданности мастерству, эталоном вкуса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также выразила соболезнования и отметила, что Григорович был "настоящим архитектором сценического действия", до мельчайших деталей продумывал сложные драматургические конструкции, а его имя оставило глубокий след в истории искусства, и светлая память о нём всегда будет жить в его работах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала смерть хореографа огромной утратой для российской культуры и отметила, что судьба подарила ему яркий талант, сильный характер и сердце, способное создавать красоту. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что вклад Григоровича в развитие школы отечественной хореографии невозможно переоценить, он стал символом эпохи в истории мирового балета. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов  также выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета. Коллектив Мариинского театра выразил глубокие соболезнования родным и близким хореографа и напомнил, что Григорович "собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского".  Большой театр заявил, что будет неизменно хранить память о Григоровиче и беречь его бесценное наследие. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой, "без которой многое бы не случилось". Премьер Большого театра Денис Родькин, вспоминая легендарного хореографа, признался, что тот был для него учителем, наставником и вдохновителем. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Григоровича эпохой и глыбой, а также призвал всех ходить на его постановки. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, в связи с кончиной  Григоровича, с которым была знакома почти 30 лет, призналась, что его смерть стала последней утратой ее жизни в мире балета. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бизнес, общество , рф, санкт-петербург, юрий григорович, владимир путин, михаил мишустин, большой театр
Бизнес, Общество , РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Юрий Григорович, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Большой театр
00:26 23.05.2025
 
В Большом театре пройдет церемония прощания с Юрием Григоровичем

Церемония прощания с Юрием Григоровичем пройдет в Большом театре в пятницу

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем пройдет в Большом театре в Москве в пятницу.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
Легенду балета кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной великого хореографа. Глава государства отметил, что знаменитые спектакли Григоровича покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выражая соболезнования, отметил, что хореограф был человеком "необыкновенного обаяния, творческой энергии и открытого сердца", а также примером беззаветной преданности мастерству, эталоном вкуса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также выразила соболезнования и отметила, что Григорович был "настоящим архитектором сценического действия", до мельчайших деталей продумывал сложные драматургические конструкции, а его имя оставило глубокий след в истории искусства, и светлая память о нём всегда будет жить в его работах.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала смерть хореографа огромной утратой для российской культуры и отметила, что судьба подарила ему яркий талант, сильный характер и сердце, способное создавать красоту.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что вклад Григоровича в развитие школы отечественной хореографии невозможно переоценить, он стал символом эпохи в истории мирового балета.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов  также выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета.
Коллектив Мариинского театра выразил глубокие соболезнования родным и близким хореографа и напомнил, что Григорович "собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского".  Большой театр заявил, что будет неизменно хранить память о Григоровиче и беречь его бесценное наследие.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой, "без которой многое бы не случилось". Премьер Большого театра Денис Родькин, вспоминая легендарного хореографа, признался, что тот был для него учителем, наставником и вдохновителем.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Григоровича эпохой и глыбой, а также призвал всех ходить на его постановки.
Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, в связи с кончиной  Григоровича, с которым была знакома почти 30 лет, призналась, что его смерть стала последней утратой ее жизни в мире балета.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
 
БизнесОбществоРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЮрий ГригоровичВладимир ПутинМихаил МишустинБольшой театр
 
 
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