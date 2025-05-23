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Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии
Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии - 23.05.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии
Стоимость иены к доллару растет в пятницу утром после выхода статистики по инфляции в Японии, показатели которой позволяют инвесторам оценивать возможность... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:23+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в пятницу утром после выхода статистики по инфляции в Японии, показатели которой позволяют инвесторам оценивать возможность повышения учетной ставки Банком Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене снижался до 143,46 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1319 доллара с 1,128 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 99,62 пункта. В пятницу инвесторы следят за выходом данных по инфляции в Японии. Так, потребительские цены в стране по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), что сильнее ожиданий аналитиков. "Показатели подтверждают возможность дальнейшего повышения учетной ставки Банком Японии, когда рыночные и политические условия будут благоприятными. Мы ожидаем повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в июле", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura). На майском заседании Банк Японии принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
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рынок, япония, сша
Экономика, Рынок, ЯПОНИЯ, США
Иена дорожает к доллару после выхода статистики по инфляции в Японии
Курс иены к доллару растет после выхода статистики по инфляции в Японии
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в пятницу утром после выхода статистики по инфляции в Японии, показатели которой позволяют инвесторам оценивать возможность повышения учетной ставки Банком Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене снижался до 143,46 иены с уровня прошлого закрытия 144,03 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1319 доллара с 1,128 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 99,62 пункта.
В пятницу инвесторы следят за выходом данных по инфляции в Японии. Так, потребительские цены в стране по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. При этом базовые потребительские цены, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), что сильнее ожиданий аналитиков.
"Показатели подтверждают возможность дальнейшего повышения учетной ставки Банком Японии, когда рыночные и политические условия будут благоприятными. Мы ожидаем повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в июле", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
На майском заседании Банк Японии принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Иена дорожает к доллару на новостях о политике Банка Японии